'구덕불패' 부산, 수원 맞아 역대급 홈승률 업그레이드?…K리그 유일 80%대, 홈경기 무패로 안방 절대강자

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[스포츠조선 최만식 기자] 올 시즌 안방에서 유독 강한 면모를 보여온 부산 아이파크가 수원 삼성을 안방으로 불러들여 강력한 경기력 입증에 나선다.

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부산은 수원FC와 더불어 이번 시즌 안방에서 단 한 번도 패하지 않은 '홈경기 무패' 팀으로 이름 올리고 있다. 원정 팀들에게 부산의 홈구장은 난공불락의 요새와 같다.

부산은 전반기 동안 홈에서 '승률 88%(프로축구연맹 승률계산식, 무승부 0.5승으로 계산, 8경기 6승2무)'라는 경이로운 수치를 기록하며 무결점 경기력을 과시했다.

이는 K리그 전체를 통틀어 1위에 해당하는 독보적인 기록이다. 현재 프로축구 내에서 홈 승률 80%를 넘어선 팀은 부산이 유일하다.

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현재 부산이 보여주고 있는 안방 지배력은 역대 K리그2를 평정했던 팀들의 기록과 비교해도 압도적이다. 지난해 압도적인 페이스로 K리그2 우승을 차지했던 인천의 경우 홈경기 승률이 74%였으며, K리그2 역대 최고 승점(86점)으로 승격한 2022년 광주의 홈경기 승률 역시 85%였다.

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K리그2의 운명을 가를 선두권 빅매치인 부산과 수원의 19라운드 경기는 25일 오후 7시30분 부산 구덕운동장에서 킥오프한다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com