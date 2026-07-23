'2010년 이후 두 번째 우승 도전' 日 자신감 폭발…오이와 감독 "홈에서 열리는 아시안게임, 성장하고 도약하도록 준비"

사진=AP 연합뉴스

사진=2026년 아이치-나고야 아시안게임 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]오이와 고 일본 아시안게임 대표팀 감독이 홈 이점을 언급했다.

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23일 일본 나고야에서 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 조추첨이 진행됐다. 일본은 16일 홍콩과의 경기를 시작으로 키르기스스탄(20일)-태국(23일)과 A조에서 격돌한다. B조는 중국, 아랍에미리트(UAE), 이란, 북한이 경쟁한다. C조에선 베트남, 우즈베키스탄, 필리핀, 쿠웨이트가 격돌한다. D조엔 대한민국을 비롯해 사우디아라비아, 카타르가 자리했다. 당초 16개 팀이 대결할 예정이었으나 이라크가 출전을 포기해 15개 팀이 경쟁한다.

일본축구협회에 따르면 오이와 감독은 조 편성이 확정된 뒤 "아시안게임의 조 편성이 확정됐다. 조별리그에서 붙을 세 팀 모두 실력이 뛰어나다. 각각 다른 특징을 갖고 있다. 어느 경기든 힘든 경기가 될 것으로 예상된다. 하지만 이번에는 일본에서 열리는 아시안게임이다. 많은 팬의 응원은 선수들의 성장에 큰 힘이 될 것으로 생각한다. 이번 대회를 통해 선수들이 성장하고 팀으로 도약할 수 있도록 차근차근 준비를 진행하고자 한다"고 말했다.

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일본 언론 '풋볼존'은 '일본은 A조에서 태국-키르기스스탄-홍콩과 경기한다. 이번 대회는 이라크가 출전을 포기하면서 15개 팀이 경쟁하게 됐다. 아시안게임은 23세 이하(U-23) 연령 제한이 있다. 일본은 2028년 LA올림픽을 목표로 하는 21세 이하(U-21) 팀이 참가할 예정이다. 현재 대한민국이 3연패 중이다. 일본은 오이와 감독 체제에서 2010년 이후 두 번째 우승을 목표로 한다'고 보도했다.

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한편, 일본 현지 언론에 따르면 오이와 감독은 내년 3월 일본 A대표팀 감독으로 승격한다. 일본축구협회(JFA)는 23일 이사회를 열고 모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독을 연임하는 안건을 승인했다. 모리야스 감독은 일본 축구 역사상 최초로 3연임에 성공했다. 계약기간은 2027년 사우디아시안컵(2027년 1~2월)까지 6개월이다. 그 이후론 오이와 감독이 A대표팀 이끄는 안건도 승인했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com