[속보]일본 축구의 선택은 또 '국내 감독'이었다…모리야스 역대 최초 3연임 확정→내년 3월 오이와 U-21 감독이 A팀 '승격'

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[스포츠조선 윤진만 기자]모리야스 하지메 일본 축구대표팀 감독이 아시안컵까지 팀을 지휘한다.

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'니칸스포츠' 등 일본 매체는 23일 일제히 모리야스 감독의 연임 소식을 보도했다. 보도에 따르면, 일본축구협회(JFA)는 이날 도쿄에서 이사회를 열고 모리야스 감독을 연임하는 안건을 승인했다. 의결권이 있는 이사 과반수가 연임을 찬성한 것으로 전해졌다. 이로써 모리야스 감독은 일본 축구 역사상 최초로 3연임에 성공했다. 계약기간은 2027년 사우디아시안컵(2027년 1~2월)까지 6개월이다. 모리야스 감독은 2018년 일본 A대표팀 지휘봉을 잡아 8년간 팀을 이끌었다. 지난 두 번의 월드컵에서 모두 조별리그 통과라는 성과를 냈다.

야마모토 마사쿠니 JFA 기술위원장은 22일 취재진과 만나 "일본 선수들의 잠재력을 최대한 끌어낼 수 있는 감독이 중요하다"며 "모리야스 감독은 선수들과 소통도 잘하고 균형을 잘 유지하며 팀을 이끌어왔다. 전혀 문제될 것이 없다"라고 연임을 예고한 바 있다.

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일본은 아시안컵 이후 오이와 고 현 일본 U-21 대표팀 감독을 내년 3월 A대표팀 감독으로 '승격'하는 안건도 이날 이사회에서 승인됐다. 오이와 감독은 2018년 가시마 앤틀러스 사령탑으로 아시아챔피언스리그 우승을 이끌었다. 2021년, U-21 대표팀 감독으로 부임해 2024년 카타르에서 열린 U-23 아시안컵 우승을 이끌었다. 2024년 파리올림픽에서 8강을 이끌었고, 그해 아시아 올해의 감독상을 수상했다. 그는 2028년 LA올림픽을 준비 중인 올림픽 대표팀과 A대표팀 감독을 겸임할 예정이다.

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이로써 일본은 2018년 러시아월드컵 본선을 이끈 니시노 아키라 전 감독부터 2030년 월드컵까지 장장 12년간 국내 감독에게 일본 축구의 운명을 맡길 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com