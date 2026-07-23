"중계화면에 잡히지 않은 옵싸" KFA심판위,강원 아부달라 지워진 역전골 논란 '판정이슈 브리핑'[오피셜]

출처= KFA

캡처=쿠팡플레이

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[스포츠조선 전영지 기자]"중계화면에 잡히지 않은 오프사이드, VAR은 송출되지 않은 카메라 앵글까지 확인할 수 있다."

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대한축구협회(KFA) 심판위원회가 21일 제주월드컵경기장에서 펼쳐진 K리그1 19라운드 제주 유나이티드-강원FC전에서 후반 38분 오프사이드 판정으로 지워진 강원 아부달라의 역전골 장면에 대해 직접 설명했다. 리그 2위 강원은 이날 전반 21분 제주 김신진의 선제골 직후 전반 27분 고영준이 동점골을 터뜨렸고 후반 38분 후반 교체투입된 홍철의 택배 크로스에 역시 교체투입된 아부달라의 헤더골이 골망을 흔들며 2-1 역전승과 함께 상승세를 이어가는가 했다. 그러나 주심이 VAR 심판과 소통 후 오프사이드 판정을 내렸다. 역전골이 지워지며 결국 두 팀은 1대1로 비겼다.

골 이전 장면에서 이미 오프사이드 판정이 났을 거라는 추측이 있었을 뿐 하필 중계 카메라가 정경호 감독의 벤치를 비추는 바람에 영문을 모르는 팬들의 설왕설래, 논란이 이어졌다.

23일 오후 KFA는 '중계화면에 잡히지 않은 오프사이드'라는 제하에 공식 설명자료를 냈다. '지난 21일 치러진 제주-강원 경기에서후반 38분경 아부달라 선수의 득점이 취소됐으나 중계화면상으로는 그 사유가 확인되지 않았다'면서 '해당 득점에 앞서 강원 77번 아부달라 선수가 오프사이드 위치에서 볼에 관여하여 오프사이드 반칙이 성립됐며 이후 볼은 강원이 계속 소유한 상태로 플레이가 이어져 득점으로 연결됐다. 비디오 판독(VAR) 심판은 득점에 이르는 전 과정의 반칙 여부를 검토하는 과정에서 위 오프사이드 반칙을 확인했고 이에 따라 득점을 취소하고 최초 반칙 지점에서의 간접프리킥으로 경기를 재개했다'고 밝혔다.

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'VAR 득점 상황에 대한 검토는 공격이 연속적으로 이어진 국면 전체를 대상으로 하며 이는 경기규칙에 정한 절차'라면서 '해당 장면은 중계 방송 화면에 송출되지 않았으나 VAR은 송출되지 않은 카메라 앵글까지 확인할 수 있다'고 덧붙였다. '육안으로 식별이 어려운 초밀착 오프사이드는 VAR의 주요 검토 대상에 해당하며 금번 사안은 절차가 정상적으로 작동하여 정확한 판정으로 이어진 경우'라는 설명이다. .

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com