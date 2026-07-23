[현장리뷰] 이정효 감독 앞에서 우승! 수원, 3년 만에 U-18 유스 챔피언십 정상...울산 1-0 제압

한국프로축구연맹

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[천안=스포츠조선 김대식 기자]한국 축구의 미래는 없지 않다.

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2026년 북중미월드컵에서 한국 축구가 실망스러운 결과를 마주한 후로 미래를 걱정하는 시선이 많다. 일부는 한국 축구의 미래가 어둡다며 탄식한다. 그들이 뭐라하든 국가대표로 월드컵에 나가고 싶은 축구 꿈나무들은 매일 피땀을 흘리는 중이다. 그 피땀이 가장 치열하게 맞붙는 대회가 바로 'K리그 유스 챔피언십'이다.

2015년 시작돼 12회를 맞이한 K리그 유스 챔피언십은 한국 축구를 대표하는 '초신성'들이 꿈을 펼치는 장이 됐다. 고등학생 신분으로 각각 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단 토트넘과 뉴캐슬의 마음을 훔친 양민혁(20)과 박승수(19)도 K리그 유스 챔피언십에서 꿈을 키웠다. 2026시즌 K리그 최고 '히트상품'인 FC서울의 손정범(19)과 전북 현대의 김예건(18)도 이 대회를 통해서 성장해 K리그에 데뷔했다.

이렇게 K리그 유스 챔피언십은 제2의 양민혁, 박승수가 되고 싶은 유망주들이 꿈과 희망을 품고 도전하는 무대로 커왔다. 이들의 1차적인 목표는 프로 데뷔. 이 시간을 통해 선수들은 '프로' 과정을 직접 체험할 수 있다. K리그 공식 경기와 비슷한 환경에서 경기가 치러지기 때문이다. 1군 선수들과 똑같은 유니폼을 입는 것은 물론, 14세 이하(U-14) 중등부 대회 결승전부터는 TV로도 중계가 돼 자신의 이름을 더 알릴 수도 있다.

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현장감도 남다르다. 장내 아나운서가 선수들의 입장부터 직접 소개한다. 각 구단의 팬들이 직접 찾아와 응원가까지 불러준다. 가슴에 달린 구단 배지의 무게감과 책임감을 간접 경험하는 선수들이다.

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23일 천안축구센터 주경기장에서 열린 수원 삼성과 울산 HD의 U-18 챔피언십 결승전은 유소년 경기 이상의 분위기를 연출했다. 현장에는 이정효 수원 감독도 경기장을 방문해 구단의 미래가 될 선수들을 직접 지켜봤다. 수원은 이 감독이 보는 앞에서 3년 만에 정상에 올랐다.

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K리그를 대표하는 명가들의 미래답게 경기는 팽팽했다. 수원이 주도했지만 울산도 분위기를 완전히 내주지는 않았다. 선제골은 수원의 몫이었다. 전반 36분 이휘고가 돌파로 울산 오른쪽을 허물고 크로스를 올려주자 장요한이 헤더로 마무리했다. 후반에도 수원이 울산을 압도했다. 울산은 막판 공세를 펼치면서 동점골을 노렸으나 수원은 리드를 잘 지켜 우승에 성공했다. 천안=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com