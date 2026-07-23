길고 길었던 원정 연전 끝났다, 이제 집으로! 포항, 3개월 만에 홈경기...25일 새 단장한 스틸야드에서 전북과 맞대결

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]새로운 잔디, 새롭게 단장한 스틸야드가 팬들을 기다린다. 3개월 만에 홈으로 돌아온 포항 스틸러스다.

Advertisement

포항은 오는 25일 오후 7시 30분 포항스틸야드에서 전북현대와 하나은행 K리그1 2026 20라운드를 펼친다. 4월 22일 치른 홈경기가 마지막이었다. 원정 10연전, 오랜 기간 집을 떠났다. 해당 기간 5승 1무 4패를 기록했다. 긴 기다림 끝에 홈 팬들 앞에 서는 포항은 전북을 상대로 분위기 반전과 승리 사냥에 나선다.

오랜만에 스틸야드를 방문하는 팬들을 위해 다양한 이벤트를 마련했다. 북문광장에서는 '한여름밤의 스틸야드'라는 주제로 야장존을 운영한다. 푸드트럭과 푸드존에서 판매하는 음식을 버스킹 공연과 함께 즐길 수 있으며, 이번 경기부터 푸드트럭 내 다회용기 사용을 도입해 친환경 관람 문화 조성에 나선다. 또한 다회용기 이용 관람객을 대상으로 코리아보드게임즈의 기부와 K리그어시스트 재단의 지원으로 마련된 파니니 카드를 증정한다.

홈 팬들을 위해 '스틸야드 라거'도 새롭게 선보인다. 포항산 쌀을 원료로 포항에서 직접 양조한 로컬 수제 맥주다. 경기장 곳곳에서는 엠블럼 포토존과 캡슐 드로, 대한적십자사 울산혈액원 헌혈버스, iM뱅크 홍보부스 등을 운영한다. 새롭게 단장한 MD스토어 '스틸 스토어 N'에서는 리뉴얼 오픈 기념 이벤트를 진행한다. 응원가 클래퍼 배부와 타투 스티커존 운영으로 응원 열기를 더한다. 멤버십 회원을 대상으로 한 선수단 팬사인회도 마련했다.

Advertisement

특별한 기록도 기념한다. 경기 시작 전 완델손의 포항 소속 20득점-20도움 및 K리그1 30득점-30도움 달성 기념 시상식을 진행한다. 하프타임에는 포항예술고등학교 WAGS의 특별 댄스 공연과 영일만 친구 플래시 응원 이벤트가 펼쳐진다. 이날 N석 서포팅존에서는 워터캐논과 워터건을 운영해 무더위를 식히고 응원의 열기를 더할 예정이다.

Advertisement

이벤트 관련 자세한 내용은 구단 공식 소셜 미디어에서 확인할 수 있고, 홈경기 티켓 예매는 구단 공식 홈페이지와 티켓링크를 통해 가능하다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com