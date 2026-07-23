[현장인터뷰] '부임 첫 해 우승' 정영춘 수원 U-18 감독 확신 "매탄병? 이제는 없습니다"

천안축구센터주경기장/ 2026 K리그 U18 챔피언십/ 결승전/ 수원삼성블루윙즈U18(매탄고) vs 울산HDFCU18(현대고)/ 수원 정영춘 감독/ photo by Donghyuk Kwak

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[천안=스포츠조선 김대식 기자]정영춘 수원 삼성 U-18팀(매탄고) 감독은 더 이상 '매탄병'을 용납하지 않을 생각이다.

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수원은 23일 천안축구센터 주경기장에서 열린 울산 HD U-18팀(울산현대고)과의 2026 U-18 K리그 유스 챔피언십 결승전에서 1대0으로 승리해 우승했다. 3년 만에 우승을 차지한 수원이다.

경기 후 정 감독은 "체력적으로 어려운 점이 있었지만 그래도 선수들이 그 어려움들을 잘 체력적으로 이겨내고 정신적인 부분도 잘 무장되었기 때문에 좋은 결과가 나왔던 것 같아서 선수들에게 고생했다고 말해 주고 싶다"며 선수들에게 공을 돌렸다.

사실 수원은 조별리그도 어렵게 통과했다. 조 3위로 간신히 통과했지만 토너먼트부터 살아나면서 가장 높은 곳에 올랐다. 정 감독은 "선수들이 좀 부담이 있었던 것 같다.. 지금까지 매탄고라는 팀이 어느 정도 성과를 많이 냈기 때문에 그 부담이 예선전부터 뭔가 잘해야 된다는 부담으로 오지 않았나 한다. 예선전을 거치면서 선수들이 자신감을 찾고 다시금 원래의 흐름을 찾았다"고 분석했다.

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부임 첫 해에 우승, 뜻깊을 수밖에 없는 성과지만 정 감독은 자신을 낮췄다. "감독이 바뀌었다고 팀이 바뀌지 않는 것 같다. 매탄고는 유소년 시스템이 잘 되어 있기 때문에 어떤 감독이 오더라도 좋은 성과를 낼 수 있는 그런 시스템이 마련되어 있다. 제가 와서 우승했다고 생각하지 않는다"고 했다.

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정 감독은 우승의 달콤함을 선수들이 빨리 잊길 바랐다. 우승이라는 열매는 달콤하지만 그 달콤함만 누려서는 프로에 갈 수 없기 때문이다. "우승했지만 과정을 돌아봤을 때는 부족한 것들이 많다. 우승이라는 결과에 치중하다 보면 부족했던 부분들을 등한시하기 마련이다. 원래 좋은 선수들이 왔으니까 겸손한 마음 성장하고, 애쓰는 마음만 있으면 프로에 가더라도 끊임없이 성장해 나아갈 수 같은 생각이 든다"며 애정이 담긴 조언도 전했다.

또 정 감독은 지금 U-18팀에는 '매탄병'이 없다고 확신했다. 그는 "지금까지는 매탄병이라는 그런 게 좀 있었다. 선수들이 좋은 선수들인데 운동장에서 조금 건방진 행동을 보이거나 열심히 하지 않는 부분들. 그런데 이정효 감독이 오시면서 유스 선수들의 정신적인 부분을 많이 지적해주시고 개선을 해야 된다는 것들을 백승주 디렉터랑 교감했다"고 설명했다.

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이어 "이번 대회를 앞두고 3주 동안 체력 운동을 했다. 매탄고가 보통 하루에 한 번 정도 훈련을 하는데 새벽 오후 야간으로 세 번 정도 전통적인 체력 운동을 했다. 요즘에는 체력적인 훈련들이 많이 과학적으로 바뀌었다. 그런데 그 과학적인 것들 때문에 아이들이 적당히 뛰려고 하는 경향이 생기더라. 그런 것들을 싹 배제하고 예전에 했던 체력, 정신력, 인성들을 이정효 감독님이 많이 강조해서 백승주 디렉터랑 3주 프로그램을 짜 진행했다"고 덧붙였다.

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정 감독은 이 과정을 통해 선수들이 달라지는 걸 느꼈다. "많이 바뀌었다. 지금도 보면 힘든데 한 발 더 뛰려고 하는, 팀을 위해 희생하려고 하는 마음들이 생긴 것 같다. 요즘 수원 경기를 보면 그런 모습이 많이 나타난다"고 인정하며 매탄병을 가진 선수들이 없다고 확신했다.

1군 선수들과 유사한 환경에서 진행되는 K리그 유스 챔피언십도 호평했다. "특별함을 느끼고 있다. 우리 선수들뿐만 아니라 모든 유스 선수들이 이 챔피언십에 대한 자부심도 있다. 그 자부심을 바탕으로 우승컵이나 이런 것들을 들었을 때 아이들이 자신감이 많이 성장하더라. 모든 대회가 중요하지만 여기에 유독 아이들이 많이 자부심도 느끼고 신경을 많이 쓰는 편"이라고 했다. 천안=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com