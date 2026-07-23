[현장인터뷰] '수원의 미래' 꿈꾸는 이지호 "이정효 감독님 감사합니다...프로 데뷔, 첫번째 목표"

천안축구센터주경기장/ 2026 K리그 U18 챔피언십/ 결승전/ 수원삼성블루윙즈U18(매탄고) vs 울산HDFCU18(현대고)/ 수원 이지호/ photo by Donghyuk Kwak

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[천안=스포츠조선 김대식 기자]수원 삼성 U-18팀(매탄고) 에이스 이지호는 이정효 감독의 등장이 큰 동기부여가 됐다고 했다.

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수원은 23일 천안축구센터 주경기장에서 열린 울산 HD U-18팀(울산현대고)과의 2026 U-18 K리그 유스 챔피언십 결승전에서 1대0으로 승리해 우승했다. 3년 만에 우승을 차지한 수원이다.

대회 후 시상식에서 이지호는 최우수 선수상을 수상했다. 그는 "저희가 3학년도 많이 없어서 리그나 대회에서 성적이 별로 안 좋았었는데 이를 계기로 원팀이 돼서 간절하게 한 발 더 뛰자는 걸 강조했다"고 말했다. 이어 "감독님께서도 그런 부분을 많이 강조하셔서 진짜 한 팀이 돼서 간절하게 우승하니 너무 기분 좋다"고 우승 소감을 전했다.

혹독한 훈련 과정도 털어놨다. 이정효 수원 감독, 백승주 수원 디렉터, 정영춘 수원 U-18 감독은 선수들이 인성, 체력, 정신력을 먼저 갖추길 원했다. 대회를 앞두고 지옥의 체력 훈련을 3주 동안 진행했다.

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이지호는 "새벽부터 일어나서 하루에 세 번씩 볼도 안 만지고 뛰는 훈련은 축구 인생 전체에서 처음 해봤다"며 "그때 이후로 아무리 경기가 힘들어도 그때보다 더 힘들겠냐는 얘기를 계속했다"고 돌아봤다. 그러면서 "그만큼 체력적으로나 멘탈적으로나 다 같이 성장한 부분이 많아 좋았다"고 덧붙였다.

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훈련 강도가 워낙 높아 팀 내 이탈자가 나올 뻔한 위기도 있었다. 이지호는 "중도에 응급실도 가고 너무 힘들어서 집에 가버린 친구도 있었고, 힘들어서 포기하겠다는 친구도 있었다"면서도 "그럼에도 불구하고 3주 동안 다 같이 원팀이 돼서 끝까지 해냈다"고 말했다.

이날 현장에서는 수원 팬들도 직접 와 유망주들을 열렬히 응원했다. 그는 "팬분들의 환호를 받으니까 열심히 안 뛸 수가 없고, 감사한 마음이 들어서 더 뛰게 되는 것 같다"며 "그래서 더욱더 프로에 가고 싶어진다"고 각오를 밝혔다.

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현장에는 이정효 감독도 방문했다. 수원 선수들은 이정효 감독의 눈에 들기 위해 더 노력했다. 이지호는 "오기 전에 이정효 감독님께서 응원과 조언을 해주시면서 결승에 가면 직접 찾아오시겠다고 말씀하셨다"며 "지금 사실 분위기가 많이 좋지 않은 상황임에도 불구하고 찾아주셔서 너무 감사하다"고 고마움을 전했다.

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향후 목표에 대해서는 "제 장점인 활동량 같은 걸 더 극대화하고, 그 속에서 킥이나 패스 같은 부분을 더욱 보완해서 프로에 갈 수 있도록 하는 게 첫 번째 목표"라고 밝혔다.

이들은 한국 축구의 미래다. 최근 전북 현대에서 등장해 K리그 팬들을 깜짝 놀라게 한 김예건의 존재도 어린 선수들에게는 동기부여다. 이지호도 "원래 대표팀 같은 데서도 같이 뛰고 했던 선수다. 조금만 더 열심히 하면 잘할 수 있겠다는 생각이 든다"며 김예건과 같은 미래를 꿈꿨다. 천안=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com