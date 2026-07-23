'눕힌 채 때리고 목 조르고' 충격적인 유소년 왕따+폭행 사태 일파만파…잉글랜드 축협에 가해자+방관자 징계 요구 빗발쳐

사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 유소년 대표 선수 간에 난투극이 발생했다. 한 선수가 집단 괴롭힘과 왕따를 당하고 있는 것으로 추정된다.

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영국 더선은 23일(한국시각) '튀르키예 원정 중 잉글랜드 U-16 선수들이 호텔에서 난투극을 벌였다'고 보도했다.

사회관계망서비스(SNS)에 퍼진 영상에는 호텔방 안에서 10대 A군이 같은 또래 B군의 목을 조르자 주변에서 "죽여버려"라고 외치는 장면이 담겼다. 일부 선수들은 이 장면을 휴대전화로 촬영했다. A군과 B군은 서로 계속해서 몸싸움을 벌였다. B군은 A군에게 목 부위를 붙잡힌 채 침대 위에 눌려 제압당했다.

이 영상은 수백만 조회 수를 기록했으며 사람들은 이를 명백한 따돌림과 괴롭힘이라고 강하게 비판했다. 주변 선수들은 이 싸움을 말리지 않고 오히려 독려하고 조롱하는 모습을 보였다. B군이 따돌림을 당하고 있다고 판단할 수 있는 장면이다. 일부 아이들은 B군의 얼굴에 카메라를 가까이 들이댔고, 그사이 A군의 주먹이 B군을 여러 차례 가격했다. A군은 B군의 목을 조르기까지 하는 등 계속해서 폭력을 행사했다.

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이를 본 누리꾼들은 잉글랜드축구협회(FA)에 방 안에 있던 모든 선수에게 징계를 내려야 한다고 요구했다. FA는 해당 영상을 인지하고 있다고 밝혔다. 이들이 싸운 정확한 원인은 아직 알려지지 않았다.

사진=더선

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SNS에서 한 누리꾼은 "국가대표 시스템의 미래를 생각하면 정말 창피한 일이다"고 말했다. 또다른 누리꾼은 "용납할 수 없는 일이다. 어리다고 봐주지 말고, 높은 처벌 기준을 적용해야 한다"며 "이곳은 학교 운동장이 아니다. 이들은 잉글랜드를 대표하고 있다. 싸움을 부추기거나 촬영하면서 더 자극한 선수들도 똑같이 책임을 져야 한다"고 주장했다.

대다수의 의견은 가해자뿐 아니라 이를 방관한 주변 선수들도 처벌해야 한다는 것이었다. 이는 지난해 벌어진 일로 추정된다. FA 대변인은 "우리는 2025년 10월 U-16 대표팀 캠프에서 발생한 내부 사안을 인지하게 됐다"며 "이 문제는 당시 신속하게 해결됐다"고 밝혔다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com