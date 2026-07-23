[K리그2 프리뷰]'슈퍼 위크엔드'가 열린다...1위 부산-2위 수원, 3위 대구-4위 수원FC '빅뱅'

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[스포츠조선 박찬준 기자]'슈퍼 위크엔드'가 열린다. 이번 주말 펼쳐지는 '하나은행 K리그2 2026' 19라운드에서 1-2위와 3-4위가 정면충돌한다. 승격 전쟁의 향방을 결정할 분수령이다.

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1위 부산 아이파크와 2위 수원 삼성이 25일 오후 7시30분 부산 구덕운동장에서 격돌한다. 부산은 승점 36점, 수원은 33점을 기록 중이다. 이번 경기 결과에 따라 선두권 경쟁이 또 다시 요동칠 수 있다. 특히 3위권들의 추격이 거센 만큼, 여유가 없는 두 팀이다. 올 시즌 K리그2는 1, 2위, 두 팀이 자동 승격한다.

최근 분위기는 비슷하다. 부산은 휴식기 이후 1승1무1패로 주춤한 모습이다. 직전 라운드에서는 성남FC에 0대1로 패했다. 최전방의 무게감이 떨어지고 있다. 초반 놀라운 결정력을 보이던 크리스찬이 고요하고, 김찬 역시 부상 복귀 후 컨디션을 회복하지 못했다. 다행히 2선이 버텨주고 있지만, 전반기 같은 강력한 공격력을 보여주지 못하고 있다.

수원 역시 1승1무1패 중이다. 18라운드에서 파주와 0대0으로 비겼다. 경기 후 수원월드컵경기장은 야유로 가득했다. 수원의 고민 역시 골이다. 안산과의 17라운드(1대2 패), 파주전에서 무려 51개의 슈팅을 날렸지만, 득점은 단 1골에 그쳤다. 일류첸코의 침묵이 길어지는 가운데, 상대를 끌어들인 후 공략하는 '정효볼'이 상대의 텐백 속 길을 잃은 모습이다.

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4월 수원월드컵경기장에서 열린 두 팀의 시즌 첫 대결에서는 수원이 3대2로 승리했다. 부산의 시즌 첫 패전이었다. 반등이 필요한 두 팀인 만큼, 치열한 승부가 예상된다.

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같은 시각 대구iM뱅크PARK에서는 3위 대구FC(승점 32)와 4위 수원FC(승점 30)가 맞닥뜨린다. 두 팀 모두 최고의 흐름을 자랑한다. 대구는 9경기 무패(6승3무), 수원FC는 5경기 무패(2승3무)를 기록 중이다. 다만 직전 라운드에서는 온도 차가 있다. 대구는 김포FC를 상대로 추가시간 동점골을 허용해 1대1로 비겼고, 수원FC는 서울 이랜드를 만나 추가시간 프리조가 동점골을 넣어 2대2 무승부를 거뒀다.

두 팀의 장점은 역시 공격이다. 나란히 36골로 K리그2 최다득점을 기록 중이다. 대구는 '에이스' 세징야-에드가, 이른바 '세드가'가 부상 중이지만, 세라핌, 단레이, 김주공 등이 고르게 힘을 보태고 있다. 박인혁도 지난 라운드에서 마수걸이 골을 터뜨렸다. 수원FC는 10골로 득점 선두를 달리고 있는 프리조를 축으로 하정우(7골) 정승배(3골) 등의 활약이 돋보인다.

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두 팀은 지난 시즌 함께 강등의 아픔을 겪었다. 강력한 승격후보로 거론되던 두 팀은 부침 있는 모습을 보였지만, 최근 들어 다시금 제 자리를 찾고 있다. 4월 첫 대결에서는 2대2로 승부를 가리지 못했다. 이밖에 5위 서울 이랜드(승점 30)는 24일 오후 7시30분 목동종합운동장에서 천안시티FC와 충돌하고, 6위 화성FC(승점 28)는 25일 오후 7시30분 8위 충남아산(승점 24)를 화성종합스포츠타운으로 불러들인다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com