"스페인, 월드컵에서 우리한테 진 팀인데" 32강 탈락 日, 틀린그림 전격 분석…결론은 '로드리'와 '야말'

AFP연합뉴스

EPA연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]한 일본 매체가 월드컵에서 일본 축구대표팀에 일격을 당한 '2022 스페인'과 우승컵을 들어올린 '2026 스페인'을 비교했다.

Advertisement

일본은 2022년 카타르월드컵 조별리그 3차전에서 당시 루이스 엔리케 현 파리생제르맹 감독이 이끌던 스페인을 상대로 2대1 깜짝 역전승을 거두며 세계를 놀라게 했다. 일본은 독일전 승리와 코스타리카전 패배를 묶어 조별리그에서 2승1패를 기록하며 조 1위로 16강에 올랐다.

당시 스페인은 조 2위로 어렵사리 16강에 올라 모로코전에서 승부차기 끝에 패하며 조기 탈락했다. 일본 역시 크로아티아의 벽을 넘지 못하고 탈락했지만, 스페인전 승리는 일본 축구 위상을 높이는데 일조했다.

일본은 4년 뒤인 지난 2026년 북중미월드컵에서도 월드컵 첫 토너먼트 탈락 징크스를 씻어내지 못했다. 브라질과의 32강전에서 1대2로 패하며 일찌감치 짐을 꾸렸다. 반면 스페인은 아르헨티나와의 결승전에서 1대0 승리하며 통산 두번째 우승컵을 들었다. 대회를 통틀어 8경기에서 단 1골만을 내줄 정도로 완벽에 가까운 경기력으로 강한 인상을 남겼다. 일본 축구전문지 '사커다이제스트'는 "카타르월드컵 때와는 전혀 다른 모습이었다"라고 평했다.

AFP연합뉴스

Advertisement

이 매체는 "스페인의 선수 구성은 4년 전과 비교해 크게 달라지지 않았다"며 스페인의 '측면'에 주목했다. 우선 스페인 미드필더 페드리(바르셀로나)의 인터뷰를 소개했다. 스페인 신문 '엘 파이스'에 따르면, 페드리는 "카타르월드컵에서 우린 점유율을 높여 경기를 지배하는 축구 스타일을 구사했다. 당시엔 현재 스페인 대표팀과 같이 압도적인 개인 기량으로 수비를 허물고 기회를 만들어낼 측면 공격수가 부족했다. 지금은 라민 야말(바르셀로나), 니코 윌리엄스(아틀레틱)처럼 경기의 흐름을 바꿀 수 있는 측면 공격수가 있다. 이들의 등장으로 스페인은 더욱 완성도 높은 팀으로 발전할 수 있었다"라고 말했다.

Advertisement

'사커 다이제스트'는 "야말은 직접 취재한 스페인과 오스트리아의 32강전에서 상대 수비수 두 명에게 집중 견제를 당하면서도 오른쪽 측면을 완벽히 장악하며 경기 최우수선수로 선정됐다. 오스트리아 측면 수비수 콘라드 라이머는 전반전부터 명백히 지쳐보였다"라고 밝혔다.

이어 "상대팀이 더블팀 수비를 펼치면 자연스럽게 중앙이 헐거워진다. 다니 올모(바르셀로나), 미켈 오야르사발(아틀레틱), 알렉스 바에나(아틀레티코 마드리드), 그리고 교체로 투입된 미켈 메리노(아스널), 페란 토레스(바르셀로나)와 같은 선수들이 그 (헐거워진)공간을 효과적으로 활용한다. 이것이 스페인이 위협적인 팀인 이유"라고 덧붙였다.

로이터연합뉴스

Advertisement

이 매체는 "일본이 브라질과의 경기 후반에 브라질의 왼쪽 윙어 비니시우스 주니오르(레알마드리드)를 방어하는데 어려움을 겪었던 것처럼, 뛰어난 개인기를 지닌 선수의 존재 여부는 상대팀을 어떻게 상대하느냐에 큰 영향을 미친다"라고 '특출난 윙어'의 중요성을 강조했다.

Advertisement

'사커 다이제스트'는 "덧붙여, 4년 전엔 세계 최고의 수비형 미드필더로 꼽히는 로드리(맨시티)가 중앙 수비수로 출전했다. 그가 미드필더로 뛰지 않은 것이 일본엔 오히려 다행이었을지도 모른다"라고 밝혔다. 스페인 주장 로드리는 월드컵 골든볼을 수상했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com