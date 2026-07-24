"한국 때문에 이강인 오피셜 지연" AT 마드리드 한국 시장에 엄청난 기대…유니폼 품절 사태→'제2의 그리즈만'

이강인의 이적 오피셜이 지연되고 있다. 사진=에스토에스아틀레티.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드는 이강인의 축구적인 역량보다 돈에 관심이 많은 것일까. 스페인 매체들은 계속해서 아틀레티코의 한국 시장 공략에 주목하고 있다. 이강인의 공식 발표가 미뤄지는 이유도 한국 때문인 것으로 전해졌다.

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스페인 에스토에스아틀레티는 23일(한국시각) '이강인 영입에는 아무런 문제가 없다'며 '현재 공식 발표를 진행하기 위한 작업이 이뤄지고 있지만, 여기에는 시간이 필요하며 구단은 실수 없이 진행하고자한다'고 전했다. 이어 '또한 한국 시간대의 이점을 활용하기 위한 이유도 있다'고 덧붙였다.

당초 이날 발표가 이뤄질 것이란 전망이 나왔지만, 이강인의 공식 이적 발표는 24일 이뤄질 것으로 보인다. 한국이 현재 새벽 시간이라 오전 중에 오피셜을 띄울 가능성이 가장 크다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

그만큼 아틀레티코는 이강인의 이적에 관심이 많다. 한국 시장의 영향력에 대해서도 큰 기대를 걸고 있다. 축구 역량보다 수익을 더 기대하는 것이 아니냐는 의심이 들 정도다.

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매체는 '이강인은 스포츠적 활약과 아시아 시장에서의 상업적 영향력 두 가지를 안고 아틀레티코에 합류한다'며 '공식 발표가 나기도 전에 한국에서 아틀레티코 유니폼이 이미 매진됐으며, 아틀레티코 공식 서포터스 모임까지 창설됐다'고 보도했다.

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국내에서는 아틀레티코 팬들이 급증하고 있다. 2026~2027시즌 아틀레티코 유니폼이 품절됐다는 이야기가 들려온다. 아틀레티코는 세계 경제에서 영향력 있는 국가로 꼽히는 한국에 주목하고 있다. 최초로 아틀레티코 서포터스 모임이 창설되는 등 한국을 비롯한 아시아 시장에 대한 아틀레티코의 본격적인 관심과 투자가 이뤄지는 모습이다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 음료를 마시는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

물론 이강인은 마케팅을 넘어 실력적으로도 뛰어난 선수다. 이강인은 그리즈만이 사용했던 등번호 7번을 물려받을 예정이다. '제2의 그리즈만'이라는 큰 부담을 안고 스페인 무대로 돌아간다. 그의 활약에 따라 아틀레티코가 파격적인 수익을 기록할 수도 있다.

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매체는 '이강인의 합류는 한국에서 아틀레티코 경기의 TV 시청률 상승과 아시아 스폰서들의 관심 확대, 그리고 경기를 직접 보기 위해 마드리드를 찾는 수많은 팬들로 인해 관광이 증가할 수 있다'고 분석했다.

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이정도의 파급력이 있는 선수를 데려온 적이 없었기에 관심은 커지고 있다.

매체는 '이는 경기장에서의 활약과 경기장 밖에서의 영향력이 결합된 것'이라며 '아틀레티코는 지금까지 어떤 영입에서도 이 정도의 효과를 경험한 적이 없었다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com