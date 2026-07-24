오일 머니 거부한 해리 케인! 뮌헨서 도전 선택한다→토트넘 복귀설도 종식 유력…"재계약 협상 긍정적"

해리 케인. 사진=MUIP.

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[스포츠조선 강우진 기자]해리 케인이 바이에른 뮌헨과의 계약을 연장할 것으로 보인다. 그는 '오일 머니'보다는 도전을 선택했다.

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영국 기브미스포츠는 23일(한국시각) '케인은 바이에른 뮌헨과 새로운 계약을 체결할 예정인 것으로 알려졌다'며 '올해 초 긍정적인 협상이 진행된 데 이어 올여름 다시 협상이 재개될 예정이다'고 보도했다.

EPA연합뉴스

케인은 지난 시즌 뮌헨이 분데스리가 우승을 차지하는 과정에서 31경기에 출전해 무려 36골을 터뜨렸다. 뮌헨은 다른 구단들과 케인이 연결되고 있는 상황에도 여유로운 입장이다. 케인의 계약에는 지난 1월 발동할 수 있는 6500만유로(약 1100억원)의 바이아웃 조항이 있었지만, 이 조항은 이번 여름 이적시장에만 적용되는 조건이었다. 케인이 이번 여름 이적시장에서 팀을 떠나고 싶었다면, 지난겨울에 해당 조항을 발동해야 했다.

바르셀로나는 로베르트 레반도프스키가 떠난 이후 케인의 영입 가능성을 문의한 바 있다. 그러나 케인은 독일에 계속 남을 것으로 보고 있다. 케인은 경기장 안팎에서 모두 현재 생활에 만족하고 있는 것으로 알려졌다. 또한 알힐랄이 이번 여름 케인의 상황을 파악하기 위해 접촉했다는 사실도 전해졌다. 알힐랄은 지난 2023년 여름부터 케인에게 꾸준히 관심을 가졌다. 지난해 여름 클럽 월드컵을 앞두고도 케인에게 접근했지만, 당시 케인은 뮌헨을 떠날 생각이 없다는 뜻을 분명히 밝혔다.

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케인의 프리미어리그 복귀 가능성은 이제 사라졌다. 당초 케인이 뮌헨과 새로운 계약을 체결할지가 불투명하다는 전망이 나오면서, 친정팀 토트넘 홋스퍼나 맨체스터 유나이티드로 이적해 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 돌아갈 것이라는 예측도 있었다. 하지만 이제 케인이 뮌헨과 재계약에 가까워지면서 잉글랜드 복귀에 대한 추측은 끝날 가능성이 크다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com