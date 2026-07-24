음바페 vs 뮌헨 선수들 깜짝 충돌! 올리세 거취 두고 '줄다리기'…3300억 줘도 매각 없다→벨링엄과 안맞아?

킬리안 음바페. 로이터연합뉴스

마이클 올리세. 사진=풋 메르카토.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]마이클 올리세의 거취에 대한 관심이 커지고 있다. 킬리안 음바페가 그를 설득하고 있다.

Advertisement

독일 AZ는 23일(한국시각) '음바페는 올리세를 설득해 바이에른 뮌헨을 떠나 레알 마드리드로 이적하도록 만들려 하고 있다'며 '하지만 자말 무시알라와 다요 우파메카노를 비롯한 바이에른 선수들은 이에 맞서고 있다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

음바페는 올리세를 유혹하고 있다. 유망한 공격수인 그를 레알로 데려오기 위해서다. 026 북중미 월드컵에서 올리세의 프랑스는 4위를 기록했고, 그는 현재 휴식 중이다. 그의 사회관계망서비스(SNS) 프로필에는 뮌헨과 관련된 사진이 모두 삭제된 것으로 알려졌다. 올리세는 월드컵 기간 프랑스 대표팀 동료들에게 이번 여름에라도 레알로 이적하고 싶다는 바람을 전한 것으로 알려졌다.

특히 레알의 간판 공격수이자 이번 월드컵 득점왕인 음바페가 올리세를 적극적으로 원하고 있다. 음바페는 어시스트 능력이 뛰어난 올리세의 영입을 바란다. 자신의 득점을 도와줄 조력자이기 때문이다. 레알에서는 음바페가 주드 벨링엄과 함께 뛰는 것을 그다지 원하지 않는다는 이야기도 나오고 있다. 만약 올리세가 이적한다면 벨링엄의 역할을 올리세가 대신 맡을 가능성도 있다고 한다.

로이터연합뉴스

Advertisement

하지만 실제로 이적이 성사되기까지는 아직 갈 길이 멀다. AZ에 따르면 뮌헨은 여전히 올리세를 매각할 생각이 전혀 없다. 2억유로(약 3300억원)에 달하는 이적료가 제시되더라도 매각하지 않을 것으로 예상된다.

Advertisement

뱅상 콤파니 뮌헨 감독은 공격진에서 올리세를 전술의 핵심으로 보고 있다. 구단의 뜻도 같다. 올리세를 매각하지 않겠다는 의지가 보여진다. 뮌헨에게 유리한 점도 분명히 있다. 올리세는 팀 내에서 다요 우파메카노와 자말 무시알라, 그리고 알폰소 데이비스와 가까운 사이다. 또한 해리 케인과 콤파니 감독과의 관계도 매우 좋은 것으로 알려졌다. 우파메카노는 월드컵 기간 올리세에 대해 "그는 (팀에) 남을 거다"고 강조했다. 대부분의 뮌헨 팬들도 우파메카노의 의견에 동조하고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com