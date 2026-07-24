일본은 다 계획이 있구나, 차기 사령탑 선임에 전세계 지도자 200여명 후보 검토…최종 결론은 '일본식 축구 계승'

일본 축구대표팀 차기 사령탑으로 내정된 오이와 고 일본 U-21 대표팀 감독. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 축구가 차기 축구대표팀 사령탑 선임을 위해 전세계 200여명의 후보를 검토한 것으로 전해졌다.

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일본 '주니치스포츠'는 23일, '일본축구협회(JFA)는 도쿄에서 이사회를 열어 2026년 북중미월드컵에서 일본 축구대표팀을 이끌었던 모리야스 하지메 감독을 내년 1월 개막하는 2027년 사우디아시안컵까지 유임시키로 결정했다. 또한, 그 이후엔 2028년 LA올림픽 출전을 목표로 하는 U-21 대표팀 감독인 오이와 고 감독이 A대표팀을 겸임하기로 했다'라고 보도했다.

이 매체는 'JFA는 국내외 후보를 포함해 국가대표팀 감독 후보 명단 200여명을 추린 것으로 알려졌다'며 '야마모토 마사쿠니 협회 기술위원장은 코칭 스타일부터 구체적인 환경까지 모든 정보를 꼼꼼하게 조사하고 업데이트했다'라고 밝혔다.

Xinhua연합뉴스

오이와 감독 선임 과정에 대해선 '월드컵 준비 과정과 대회 결과를 바탕으로, 후임 감독 선정시 지속적인 팀 강화의 중요성을 핵심 요소로 삼았다. 야마모토 위원장은 스페인의 루이스 데 라 푸엔테, 아르헨티나의 레오넬 스칼로니, 모로코의 모하메드 우아비 감독처럼 청소년 대표팀을 이끈 감독들을 예로 들며, '일본 선수들의 강점을 최대한 활용하기 위해서는 일본 선수들을 잘 이해하는 감독을 선택하는 것이 더 효율적'이라고 강조했다. 이는 사실상 일본식 축구 지도 방식을 계승하겠다는 의미'라고 전했다. 데 라 푸엔테 감독은 지난 월드컵에서 스페인의 우승을 이끌었다.

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'주니치스포츠'는 '더 나아가, 이 선택의 진정한 의미를 분석해보면, 이는 국내 출신 코치가 유년 시절부터 유지해 온 개념을 바탕으로 선수들과 긴밀히 협력하여 강점을 극대화하는 경기 모델을 구축하겠다는 것'이라며 'U-21 일본 대표팀을 이끌고 U-23 아시안컵을 2회 연속 우승한 오이와 감독이 바로 이러한 맥락에서 높은 평가를 받았다'라고 배경을 설명했다.

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2018년부터 A팀을 이끌어온 모리야스 감독은 이례적으로 6개월 단기 계약을 체결했다. 내년 3월에 오이와 감독과 바통을 터치한 후 대표팀을 떠난다. '주니치스포츠'는 '일본 대표팀 역대 최초 3연임에 성공했지만, 냉소적인 시각으로 보면, '레임덕'으로 불릴 수도 있다'며 '모리야스 감독은 오직 우승만이 중요한 아시안컵을 앞두고 어려운 과제에 직면하게 될 것'이라고 전망했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com