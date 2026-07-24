[오피셜]"전설의 등번호를 달 순 없다" 익숙한 26번 대신 '이영표 번호' 택한 토트넘 새 얼굴 로버트슨…이것이 근본!

출처=토트넘 SNS 캡쳐

AFP연합뉴스

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[오피셜]"전설의 등번호를 달 순 없다" 토트넘 26번 대신 '이영표 번호' 택한 로버트슨…이것이 근본!

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[스포츠조선 윤진만 기자]손흥민 전 소속팀 토트넘 홋스퍼에 새롭게 합류한 베테랑 풀백 앤디 로버트슨의 등번호가 공개됐다. '3번'이다.

토트넘은 23일(한국시각), 이번 여름 이적시장에서 영입한 전 리버풀 수비수 로버트슨이 토트넘의 3번 유니폼을 들고 찍은 사진을 공개했다. 전 소속팀인 던디 유나이티드, 헐시티, 리버풀에서 26번을 달고 성공적인 커리어를 쌓은 로버트슨은 앞으로 3번 유니폼을 입고 토트넘을 위해 싸우게 된다.

로버트슨은 비어있는 26번 대신 3번을 택한 이유에 대해 "헐시티, 리버풀에서 26번을 달았지만, 리버풀에 오면서 레들리 킹 이후로 26번을 사용한 선수가 없다는 것을 알았다. 나는 그를 존중하고 싶었다. 그는 정말 대단한 선수였고, 토트넘을 위해 위대한 일을 해냈다"라고 존중심의 표현으로 26번 대신 3번을 골랐다고 말했다.

출처=토트넘 SNS

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그는 "3번은 나에게 아주 특별한 번호다. 스코틀랜드 국가대표팀에서 달고 있는 번호이고, 3번을 달고 뛰면서 좋은 추억을 많이 쌓았다. 3번이 비어있다는 얘기를 듣자마자 바로 3번을 택했다"며 "26번은 내 인생에서 정말 중요한 번호이고 앞으로도 그럴 것이다. 하지만 3번도 그에 못지않게 중요하다. 26번을 달고 뛸 때만큼 3번 유니폼을 입고도 좋은 추억을 많이 만들 수 있기를 바란다"라고 말했다.

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로버트슨은 2017년부터 9년간 리버풀의 주력 풀백으로 뛰며 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 2회, 유럽챔피언스리그 1회, FA컵 1회, EFL컵 2회, 유럽 슈퍼컵 1회, FIFA 클럽월드컵 1회 우승 등을 차지했고, 두 번 PFA 올해의 팀에 뽑혔다. 다가오는 시즌, 제드 스펜스와 선의의 경쟁을 펼칠 예정이다.

킹은 토트넘 유스 출신으로 1999년부터 2012년까지 토트넘 유니폼을 입고 13년간 핵심 수비수이자 주장으로 활약했다. 오직 토트넘에서만 활약한 킹은 2012년 은퇴 후 현재 '토트넘의 얼굴'인 구단 홍보대사로 재직 중이다.

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로버트슨에 앞서 토트넘 3번 유니폼을 입은 선수로는 '초롱이' 이영표를 비롯해 론 헨리, 가레스 베일, 대니 로즈, 세르히오 레길론 등이 있다. 지난 2025~2026시즌 3번은 라두 드라구신이었다. 이영표는 2006년부터 2008년까지 2년간 토트넘에서 뛰었다.

리버풀과 작별하는 앤디 로버트슨. EPA연합뉴스

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로베르토 데 제르비 감독이 이끄는 토트넘은 이번여름 이적시장에서 로버트슨 외에도 미드필더 산드로 토날리, 마테우스 페르난데스, 수비수 얀 폴 반 헤케, 마르코스 세네시, 골키퍼 마르틴 두브라브카 등을 영입했다. 공격보단 중원과 수비 강화에 포커스를 맞췄다. 스쿼드 보강에 벌써 2억6700만유로(약 4480억원)라는 천문학적인 액수를 투자했지만, 데 제르비 감독은 "아직 끝나지 않았다"라며 추가 보강 계획을 시사했다.

토날리와 페르난데스는 각각 16번과 18번을 택했다. 반 헤케와 양민혁 등 일부 선수의 등번호는 아직 결정나지 않았다. 2024년 토트넘에 입단한 한국 신성 공격수 양민혁은 다음시즌 추가 임대를 떠날 가능성이 높지만, 일단 토트넘의 뉴질랜드-호주 프리시즌 투어 명단 35인에 포함됐다. 모하메드 쿠두스, 사비 시몬스, 데얀 쿨루셉스키, 윌슨 오도베르 등 부상 회복 중인 선수들은 핫스퍼 웨이에서 재활을 이어갈 예정이고, 파페 사르, 로드리고 벤탄쿠르는 월드컵 출전 후 장기 휴가를 받았다. 월드컵 결승과 3-4위전에 출전한 크리스티안 로메로, 세네시, 페드로 포로, 제드 스펜스는 이번 투어에 합류하지 않을 예정이라고 구단은 밝혔다. 토트넘은 이날 오클랜드행 비행기에 올라탔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com