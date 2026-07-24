'클럽 파티+제트 스키' 월드컵 영웅 홀란! 애인과 꿀맛같은 휴식중…"지친 기색 없었다"

엘링 홀란. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]노르웨이의 2026 북중미 월드컵 영웅 엘링 홀란이 즐거운 휴가를 보내고 있다.

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영국 더선은 24일(한국시각) '홀란과 그의 여자친구는 백만장자들의 휴양지 생트로페에서 파티를 즐겼다'고 보도했다.

노르웨이의 스트라이커 홀란은 월드컵에서 7골을 터뜨린 영웅이다. 그는 약혼녀 이사벨 하우그셍 요한센과 함께 프랑스 리비에라에서 휴식을 취하며 긴장을 풀고 있다. 홀란과 이사벨은 생트로페에서 잠옷 파티를 즐겼고, 26번째 생일도 축하했다. 그는 한 시간 동안 제트스키를 타며 시간을 보냈고, 이사벨은 해변에서 햇볕을 즐겼다고 한다.

또한 그는 전 맨체스터 시티 동료 리야드 마레즈와 함께 클럽에서 파티를 즐겼고, 이는 현장에 있던 사람들을 열광하게 했다. 장난기 넘치는 홀란은 DJ 부스 뒤에 직접 들어가 음악을 틀었으며, 바이킹 뿔 모양의 헬멧까지 쓰고 관중들의 관심을 만끽했다.

사진=더선

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매체에 따르면 현장에 있던 한 목격자는 "홀란은 월드컵에서 영웅적인 활약을 펼친 탓에 분명 지쳐 있을 텐데, 전혀 그런 기색을 보이지 않았다"며 "그는 이사벨과 친구들과 함께 정말 즐거운 시간을 보내고 있었다"고 말했다.

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두 사람은 생트로페를 방문하기에 앞서 이탈리아 시칠리아에서 휴가를 즐겼다. 홀란의 득점 활약은 노르웨이를 사상 최고의 월드컵 성적까지 이끌었다. 노르웨이는 8강에 진출했으며, 잉글랜드에 패해 탈락했다. 브라질을 상대로 두 골을 넣는 등 뛰어난 결정력을 보여준 홀란은 FIFA(국제축구연맹)가 선정한 2026 북중미 월드컵 베스트11에도 이름을 올렸다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com