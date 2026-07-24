'한달만에 다시 뭉친 태극전사' 환상 백힐 오현규, 이한범·조규성과 코리안더비서 '판정승'…베식타시, 미트윌란에 1-0 승

출처=미트윌란 SNS

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출처=베식타시 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]시즌 첫 '코리안더비'에서 '짐승남' 오현규(베식타시)가 판정승을 거뒀다.

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오현규를 앞세운 베식타시(튀르키예)와 조규성 이한범이 속한 미트윌란(덴마크)은 24일(한국시각) 튀르키예 이스탄불의 튀프라쉬 스타디움에서 2026~2027시즌 유로파리그(UEL) 2차예선 1차전을 펼쳤다. 베식타시는 10명이 싸운 미트윌란을 상대로 외르쿤 쾨크추의 결승골에 힘입어 1대0 승리하며 기선을 제압했다. 양팀은 31일 미트윌란 홈구장에서 2차예선 2차전을 펼쳐 3차예선 출전권 티켓을 가린다.

2026년 북중미월드컵에 나란히 출전했던 세 선수 모두 시즌 첫 공식전부터 경기장에 모습을 드러냈다. 오현규와 이한범은 각각 최전방 공격수와 센터백으로 맞싸웠다. 전반 15분 미트윌란 공격수 프라이데이 에팀의 다이렉트 퇴장으로 균형추가 기울었다. 오현규는 전반 22분 환상적인 백힐 패스로 주니오르 올라이탄에게 완벽한 기회를 열어줬다. 하지만 올라이탄의 오른발 슛은 허무하게 골문 밖으로 크게 벗어났다. 26분, 외르쿤 괴크추가 오른발 감아차기 슈팅으로 선제골을 갈랐다.

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오현규는 팀이 1-0 리드를 유지한 후반 18분 세미흐 클르츠소이와 교체돼 벤치로 물러났다. 이한범은 스리백의 일원으로 90분 풀타임을 뛰었다. 수적 열세 속 끝까지 추가 실점을 막았다. 조규성은 후반 17분 다리오 오소리오를 대신해 그라운드에 투입돼 활발히 그라운드를 누볐으나 골망을 흔들지 못했다. 경기는 그대로 베식타시의 1대0 승리로 끝났다. 오현규와 이한범은 경기 후 다정한 투샷을 남겼다.

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오현규는 지난 월드컵에서 조별리그 3경기 중 1경기 선발, 2경기 교체로 출전했다. 체코와의 첫 경기에서 천금같은 역전 결승골을 넣으며 2대1 승리를 이끌었다. 조규성은 3경기 연속 후반 조커로 투입됐다. 멕시코전에서 결정적인 헤더 찬스를 아쉽게 날렸다. 오현규와 조규성은 9월 A매치에서 대표팀 최전방 자리를 두고 다시 경쟁을 펼치기 전, '코리안더비'를 통해 자웅을 겨뤘다.

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이한범은 지난 시즌을 통해 미트윌란의 확고한 주전으로 자리매김했다. 월드컵에서도 주전 센터백으로 3경기에 모두 출전했던 그는 빅리그 진출설이 꾸준히 제기되지만, 뚜렷한 구매 대상이 나타나지 않은 걸로 미뤄볼 때, 베식타시와의 2연전에 모두 나설 가능성이 높아 보인다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 조규성과 오현규가 헤더슛을 시도한 뒤 넘어진 이한범을 일으켜세워주고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

'코리안더비'를 시작으로 유럽파들의 유럽클럽대항전 도전이 본격적으로 시작됐다. 풀백 설영우(즈베즈다)는 지난 22일 라르네(북아일랜드)와의 유럽챔피언스리그(UCL) 2차예선 1차전에 출전해 4대0 승리를 뒷받침했다. 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투), 아틀레티코 마드리드(스페인) 이적을 앞둔 이강인(파리생제르맹)은 9월부터 UCL 리그 페이즈를 치를 예정이다. 양현준의 셀틱은 UCL 플레이오프 라운드를 통과해야 본선에 오를 수 있다.

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월드컵은 이제 '과거'다. 새로운 도전이 기다린다. 최고의 선수들이 모이는 유럽 무대에서 빛나면 가치를 더 높일 수 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com