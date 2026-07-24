[오피셜]"온세상이 FC서울이다" 멀티골 정승원 19R MVP 선정→서울 5명 베스트11

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 윤진만 기자]후반기 절정의 기량을 뽐내는 '꽃미남 하드워커' 정승원(FC서울)이 K리그1 19라운드 최우수선수로 선정됐다.

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정승원은 지난 22일 서울월드컵경기장에서 열린 포항과의 '하나은행 K리그1 2026' 19라운드에서 멀티골을 넣으며 서울의 3대1 승리를 이끌었다. 1-1로 맞서던 후반 24분 팀의 두 번째 골이자 결승골을 터뜨린 데 이어 후반 43분 43분 쐐기골까지 넣으며 '원맨쇼'를 펼쳤다.

클리말라의 선제골과 정승원의 멀티골로 승리한 서울은 19라운드 베스트팀으로 뽑혔다. 최근 2연승을 포함해 6경기 연속 무패(5승 1무)를 이어가며 2위권과의 승점차를 10점으로 벌렸다. 정승원 안데르손, 문선민 야잔 구성윤 등 5명이 라운드 베스트11에 이름을 올렸다. 페리어, 서재민(이상 인천) 마테우스, 최건주 강지훈(이상 안양)가 나머지 자리를 채웠다.

K리그1 19라운드 베스트 매치는 22일 부천종합운동장에서 열린 부천-안양전이다. 이날 경기에서 양 팀은 총 5골을 주고받았다. 안양이 전반 20분 최건주의 선제골로 앞서갔지만, 전반 41분 부천 가브리엘이 동점골을 터뜨리며 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 안양은 후반 6분 마테우스, 후반 15분 강지훈의 연속골로 다시 격차를 벌렸다. 부천은 후반 25분 갈레고가 만회골을 기록했지만, 이후 더 이상의 득점이 나오지 않으며 경기는 안양의 3대2 승리로 막을 내렸다.

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K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 '비프로' 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com