'폭행+조롱' 추락한 아르헨티나 평판→'제2의 메시' 안 나오면 끝…팬들은 부정 '봇으로 조작된 여론 주장'

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]2026 북중미 월드컵 이후 추락한 아르헨티나의 평판 회복을 위해서는 새로운 리오넬 메시의 등장이 필요하다는 의견이 나온다.

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미국 포브스는 24일(한국시각) '최근 아르헨티나의 월드컵 결승전은 경기장에서 벌어진 충돌 등 스포츠맨십에 어긋나는 행동으로 얼룩졌다'며 '이번 사건은 인종차별적인 응원가부터 상대를 조롱하는 행동까지, 아르헨티나의 글로벌 이미지에 악영향을 미친 일련의 논란이 된 행동을 다시 부각시켰다'고 보도했다.

지난 10년 동안 리오넬 메시의 엄청난 인기는 일종의 '후광 효과'를 제공했다. 덕분에 아르헨티나 대표팀은 전 세계적으로 사랑받는 팀으로 여겨졌고, 부정적인 행동을 보여도 자주 용서받았다. 그러나 메시의 은퇴가 임박하면서 이러한 방패가 사라지고 있다. 메시가 떠나면 나머지 선수들은 국제무대에서 장기간 비난받을 가능성이 크다. 레안드로 파레데스는 결승전이 끝난 뒤 스페인 선수들을 폭행했고, 얼굴에 주먹을 휘둘렀다는 이야기까지 나왔다. 이 때문에 온라인상에서 아르헨티나 대표팀에 대한 부정적 반응이 폭발했다.

그러나 아르헨티나 팬들은 대표팀에 대한 부정적인 여론을 부정했다. 누군가가 조직적으로 여론을 조작하고 있다고 주장한다. 온라인상의 글들은 봇을 활용해 만들어진 것이라고 생각 중이다.

아르헨티나의 리오넬 메시. AP연합뉴스

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아르헨티나 대표팀의 만행은 계속되고 있다. 앞서 아르헨티나 대표팀은 2022년 카타르 월드컵 결승전과 2024년 코파 아메리카 이후 대표팀 버스 안에서 프랑스 선수들의 아프리카계 혈통을 조롱하는 노래를 불렀다. 이번 월드컵에서는 포클랜드 제도와 연관된 현수막을 내걸면서 논란이 됐다. FIFA의 눈치를 보지 않는 아르헨티나 선수들의 행동들이 세계적인 비호감을 사고 있다.

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결국 아르헨티나 대표팀은 메시가 떠난 이후를 걱정해야 한다. 메시에게는 이번 월드컵이 사실상 마지막이었다.

매체는 '메시가 곧 그 팀의 브랜드였다. 이제 아르헨티나의 평판은 누가 메시를 대체하느냐에 달려 있다'며 '지난 10년 동안 메시 덕을 봐 온 아르헨티나는 이제 곧 알게 될 것'이라고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com