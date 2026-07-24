'日 시민권 신청' 윤성준 초대박, 이재성의 마인츠서 영입 제안…"일본 국가대표 발탁 목표"(日매체)

사진=교토

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 연령별 대표로 활약했던 미드필더 윤성준(19·교토)이 한국 국가대표 간판 미드필더 이재성(34·마인츠)과 한솥밥을 먹을 가능성이 제기됐다.

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일본 매체 '스포츠호치'는 24일, '독일 분데스리가 클럽 마인츠가 교토 미드필더 윤성준에게 영입 제안을 했다는 사실이 알려졌다. 2026년 북중미월드컵 16강 브라질전에서 득점을 기록한 일본 국가대표 미드필더 사노 가이슈(25·마인츠)가 잉글랜드 프리미어리그 등 해외 진출이 유력해짐에 따라, 마인츠는 차세대 수비형 미드필더로 유망주 윤성준을 후계자로 보고 있다'라고 보도했다.

2024년 가시마 앤틀러스에서 마인츠로 이적한 사노는 두 시즌 연속 독일 분데스리가 34경기 전 경기에 출전했다. 리그 최고 레벨의 활동량과 전투력을 선보이며 빅클럽의 눈도장을 찍었다. 맨유, 아스널, 리버풀, 보루시아 도르트문트 등과 링크되고 있다. 사노는 일본 대표로 A매치 16경기를 뛰어 1골을 기록 중이다.

사진=윤성준 본인 제공

'스포츠호치'는 '오사카 출신으로 교토 유스팀에서 성장한 윤성준은 1m70의 작은 체구에도 불구하고 뛰어난 볼 탈취 능력과 추동력을 갖춘 수비형 미드필더'라며 '올해 백년구상 J1리그에서 프로 데뷔해 주전 자리를 꿰차 18경기를 뛰었다. 2025년 한국 U-18 대표팀에 발탁되었으나, 현재는 일본 대표팀 발탁을 목표로 일본 시민권 신청 절차를 진행 중'이라고 밝혔다.

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이어 '일본 시민권을 취득하게 되면 2028년 LA올림픽을 목표로 하는 U-21 일본 대표팀에 선발될 가능성이 있다'며 '윤성준은 독일 분데스리가에서 꾸준히 좋은 활약을 보여준다면, 2027년 사우디아시안컵 이후 오이와 고 감독이 부임하면 A대표팀에 발탁될 가능성이 있다'라고 전망했다.

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윤성준의 현재 시장가치(트랜스퍼마르크트)는 40만유로(약 6억6700만원)로 평가받는다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com