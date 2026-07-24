'韓 국가대표' 옌스의 월드컵 소신 발언! "다른 팀들 더 좋은 선택지 누려"…가족 만나지 못해 아쉬움 토로

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 옌스 카스트로프가 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]2026 북중미 월드컵을 마치고 소속팀 보루시아 묀헨글라트바흐로 돌아온 한국 대표팀의 옌스 카스트로프가 대회 중 있었던 불만을 토로했다.

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독일 빌트는 23일(한국시각) '이번 주 초부터 카스트로프는 월드컵을 마치고 다시 묀헨글라트바흐로 돌아왔다'며 '현재는 강도 낮은 훈련을 진행 중인데 무릎에 가벼운 부상을 입었기 때문'이라고 보도했다. 카스트로프는 기자회견에서 월드컵 무대에 대한 경험과 다음 시즌 팀에서 이루고 싶은 목표를 이야기했다. 여기서 월드컵에서 느꼈던 불만을 드러냈다. 이번 월드컵에서 한국은 토너먼트에 진출하지 못하고, 조별리그에서 탈락했다.

카스트로프는 "물론 월드컵에서 많은 인상을 받았고, 분명 평생 기억에 남을 일이 될 것 같다"면서도 "하지만 경기력 측면에서는 우리 모두가 바랐던 대로 흘러가지 않았다. 나 역시 이번 대회에 완전히 만족하지는 않는다"고 말했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 옌스 카스트로프의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

카스트로프는 조별리그 마지막 경기인 남아프리카공화국전에만 출전했기 때문에 아쉬울 수 있다. 또다른 이유는 멕시코 과달라하라에 마련된 한국 대표팀의 숙소에서 상당히 불만을 느꼈다고 한다.

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카스트로프는 "위험하다는 이유로 우리는 숙소 밖으로 나갈 수 없었고, 경기 후 이틀 동안만 가족을 만날 수 있었다"며 "가족 모두가 먼 길을 와서 한 달 동안 휴가를 내고 따라왔는데, 나는 경기에 출전하지도 못했고 가족도 만날 수 없어 속상했다"고 털어놨다. 이어 "다른 팀들은 분명 더 좋은 장소와 더 많은 선택지를 누렸던 것 같다"고 덧붙였다.

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판에 위치한 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 옌스 카스트로프가 공을 받아내고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

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카스트로프는 이번 시즌 목표가 출전 경기수를 늘리는 것이라고 밝혔다.

그는 "개인적인 목표는 경기를 놓치는 횟수를 줄이는 것이다"며 "부상은 어쩔 수 없지만, 사소한 문제 때문에 더 이상 경기에 뛰지 못하고 싶지 않다"고 전했다.

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출전을 위해서라면 어떤 포지션이든 마다하지 않겠다는 의지를 드러냈다.

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그는 "고정된 포지션을 맡게 된다고 해서 내가 불평할 일은 없을 것 같다"면서도 "하지만 지난 시즌처럼 여러 포지션을 오가면서 많은 경기에 출전할 수 있다면, 그것 역시 마다하지 않겠다"고 강조했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com