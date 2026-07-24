"스페인이 진정한 월드컵 우승팀" '희대의 난투극 주범' 파레데스, 이제와서 '완패 인정'…"아르헨티나 대표팀 남을지 모르겠다" 은퇴 암시

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes and Thiago Almada clash with Spain's Gavi after the match REUTERS/Mike Segar

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain's Borja Iglesias clashes with Argentina's Leandro Paredes REUTERS/Brian Snyder

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[스포츠조선 윤진만 기자]월드컵 난투극 주범인 아르헨티나 미드필더 레안드로 파레데스(보카주니어스)가 침묵을 깼다.

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파레데스는 24일(한국시각) 아르헨티나 부에노스아이레스의 라 봄보네라에서 열린 오히긴스와의 2026년 코파수다메리카나 녹아웃 플레이오프 1차전에서 팀의 1대0 승리를 이끈 뒤 스포츠전문방송 'ESPN' 등과 인터뷰에서 처음으로 2026년 북중미월드컵을 돌아봤다. 아르헨티나는 지난 20일 스페인과의 월드컵 결승전에서 0대1로 패하며 두 대회 연속 우승을 놓쳤다.

파레데스는 "우리가 겪은 일을 극복하는데는 오랜시간이 걸릴 것 같다. 중요한 성과를 거뒀지만, 월드컵 결승전 패배의 아픔은 오랫동안 남을 것이다. 우린 또 월드컵 우승에 아주 가까웠기 때문"이라며 "하지만 우리는 이 순간을 즐겨야 한다. 오랫동안 유지했던 수준을 이어가고, 우리가 이뤄낸 성과를 축하하는 것은 결코 쉬운 일이 아니다"라고 말했다.

"비록 결승전에서 졌지만, 많은 사람이 우리 대표팀의 모습을 통해 자신들의 모습을 볼 수 있었다고 생각한다. 그것만으로도 우리에겐 매우 만족스러운 일"이라고 덧붙였다. 파레데스의 아내는 파레데스가 이집트전에서 상대 역습을 태클로 끊는 모습이 담긴 그림을 선물했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul and Leandro Paredes looks dejected with teammates after losing the World Cup final REUTERS/Agustin Marcarian

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앞서 수비수 니콜라 오타멘디는 대표팀 은퇴를 발표했다. 불혹을 앞둔 'GOAT' 리오넬 메시는 거취에 대해 따로 언급하지 않았다. 파레데스는 "많은 선수에게 있어 대표팀에 남을지 말지는 중요한 결정이 될 것"이라며 "이 수준을 유지하고 팀 전체가 지금처럼 계속 잘 돌아가기는 어려울 것이다. 우리 모두 심사숙고하고, 감독님과 상의를 해야 한다. 차분하게 결정을 내려야 한다. 나 역시 대표팀에 계속 남을지 아직 잘 모르겠다"라고 말했다.

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미드필더 호드리고 데 파울은 대회 기간에 각종 억측이 선수들을 괴롭혔다고 말했다. 파레데스 역시 "월드컵 전, 도중, 그리고 후에 나온 모든 이야기를 생각하자면, 미쳐버릴 것만 같다"라고 말했다.

파레데스는 지난 20일 스페인과의 월드컵 결승전에서 0대1로 패한 후 가비, 에릭 가르시아 등 스페인 선수들을 '폭행'해 물의를 빚었다. 국제축구연맹은 경기 후 아르헨티나 선수단의 폭행 사건에 대해 조사를 벌이고 있다.

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파레데스는 "스페인은 결승전에서 우리보다 훨씬 뛰어났다. 그들이 진정한 월드컵 우승팀"이라며 패배를 인정했다. 끝으로 "시간이 지나면 이 모든 것이 믿기지 않을 정도로 감격스러울 것"이라고 했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Lionel Messi looks dejected after losing the World Cup final REUTERS/Agustin Marcarian SEARCH "WORLD CUP 2026 PICTURES" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

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한편, 아르헨티나 전설 앙헬 디 마리아는 지난 대회를 돌아보며 "레오(메시)는 그가 뛰가 더 이상 뛰고 싶지 않을 때까지 계속해야 한다. 난 메시가 앞으로 몇 년 더 뛸 수 있다고 생각한다. 39세의 나이에도 최고의 선수라는 점을 증명했다. 그는 역사상 가장 위대한 선수로 남을 것"이라고 말했다.

월드컵 우승 실패 후 왈칵 눈물을 쏟으며 사퇴를 암시한 리오넬 스칼로니 아르헨티나 대표팀 감독의 거취에 대해선 "스칼로니는 스칼로네타(스칼로니의 팀) 그 자체"라며 "부디 그가 계속 대표팀에 남아주길 바란다"라고 바람을 이야기했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com