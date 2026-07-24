이강인(AT 마드리드, 25) 오피셜 직전! "PSG와 문제 해결 완료"…24일 저녁 발표 유력 '한국 팬들 목 빠진다'

이강인. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]이강인(25)의 영입 발표가 계속해서 지연되면서 한국 팬들의 기다림도 한계에 달하고 있다. 스페인 현지에서는 몇시간 안에 아틀레티코 마드리드의 공식 발표가 나올 것이라고 주장하고 있다.

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스페인 마르카는 24일(한국시각) '아틀레티코와 파리생제르망(PSG)이 이강인의 이적을 위한 서류 교환을 마무리하고 있다'며 '한국은 공식 발표를 기다리고 있으며, 이미 아틀레티코의 유니폼 판매량은 급증하기 시작했다'고 보도했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

아틀레티코는 이강인의 영입 발표 시점을 고민하고 있는 것으로 보인다.

매체는 '한국은 그의 영입 공식 발표를 초조하게 기다리고 있다'며 '한국은 스페인보다 시차가 7시간 빠르기 때문에 이강인의 합류가 아시아 대륙 전체에 미치는 영향까지 고려하면 공식 발표 시점 역시 중요한 요소가 된다'고 설명했다.

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이강인은 이미 1주일 전 한국에서 메디컬 테스트를 마쳤다. 아틀레티코와의 계약 조건도 합의됐으며, PSG와의 문제 역시 해결됐다고 한다. 이제 최종적인 서류 작성 작업만 완료되면 이적이 이뤄진다.

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이강인은 PSG에 입단한 이후 아시아 시장에서 엄청난 영향력을 발휘했다. 당시 최고의 스타인 킬리안 음바페보다도 더 큰 영향력을 보이기도 했다. 이강인은 유니폼 판매량에서 음바페를 넘기도 했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이강인의 발표가 확정되면 마케팅 효과는 극대화될 것으로 보인다. 현지에서 예상하는 이적 발표는 24일에 이뤄질 것으로 예상된다. 한국 기준으로는 이날 저녁이나 25일 오전이 될 수 있다.

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이미 한국 시장은 아틀레티코에 반응하고 있다. 구단 관련 매장에는 팬들의 방문이 끊이지 않고 있으며, 유니폼 마킹을 위해 이강인의 등번호에 대한 질문도 계속해서 이어지고 있다. 이강인에 대한 한국의 열기는 8월 9일에 있을 아틀레티코의 방한 경기에서 극에 달할 것으로 예상된다. 이강인이 뛰는 아틀레티코와 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 강호 맨체스터 시티가 맞대결을 펼칠 예정이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com