'오현규 영입 안 합니다' EPL 승격팀 구단주 파격적인 '영입 힌트'에 한국인 없어…"日 선수 영입 99% 확정"

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AFP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]"로하노, 당신은 틀렸어." 가히 K리그1 강원FC의 김병지 대표이사가 떠오르는 행보다.

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잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격팀 헐시티 구단주가 파격적으로 구단이 추진중인 이적건에 대한 힌트를 남기며 팬들의 기대감을 키웠다. 헐시티는 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십에서 6위에 그쳤지만, 승격 플레이오프를 거쳐 기적과도 같은 승격을 일궜다. 헐시티가 EPL로 복귀한 건 꼭 10년만이다.

헐시티는 새로운 도전을 앞두고 전력 강화에 힘쓰고 있다. 레인저스 골문을 지키던 전 잉글랜드 국가대표 골키퍼 잭 버틀란드, 마리보로에서 뛰던 에콰도르 수비형 미드필더 오스카 잠브라노, 전 뉴캐슬 풀백인 잉글랜드 출신 맷 타겟 등 세 명의 선수 영입을 확정했다.

로이터연합뉴스

이런 가운데, 튀르키예 출신 아쿤 일리칼리 헐시티 구단주가 이례적으로 대중에 '계획'을 공개한 것이다. 그는 23일(한국시각) 개인 SNS에 "헐시티 가족 여러분, 여러 곳에서 수십 건의 허위 이적설이 유포되고 있는 것을 목격했다. 우리 구단이 거절당했다는 주장과 구단의 이름을 이용해 관심을 끌려는 시도에 대해 매우 유감스럽게 생각한다"며 "우리는 지난 두 달 동안 (선수 영입을 위해)열심히 노력했고, 모두가 자랑스러워할 만한 팀을 만들 수 있다고 확신한다. 허위 추측을 막고 팬 여러분께 더 자세한 정보를 제공하기 위해, 몇 가지 단서를 포함한 최신 이적 상황을 알려드린다"라고 밝혔다.

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일리칼리 구단주는 우선 이번 여름 이적시장을 통해 영입이 확정된 세 선수부터 소개했다. 레인저스 골문을 지키던 전 잉글랜드 국가대표 골키퍼 잭 버틀란드, 마리보로에서 뛰던 에콰도르 수비형 미드필더 오스카 잠브라노, 전 뉴캐슬 풀백인 잉글랜드 출신 맷 타겟 등이다.

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그 아래에 선수 이름은 빼고 국기와 영입 성사 확률로 힌트를 남겼다. '4. 일본 99%, 5. 포르투갈 80%, 6. 그리스 90%, 7. 세네갈 70%'와 같은 식이다. 4번부터 14번까지, 11명과 접촉했다는 사실을 유추할 수 있다.

출처=모리타 히데마사 SNS 캡쳐

현지 매체 보도에 따르면, 99% 근접한 일본인 선수는 스포르팅에서 뛰는 일본 국가대표 수비형 미드필더 모리타 히데마사다. 지난시즌을 끝으로 스포르팅과 공식 작별한 모리타는 이르면 금일 헐시티와 계약을 체결할 것으로 예상되고 있다. 그리스 선수는 올림피아코스의 골키퍼 콘스탄티노스 촐라키스, 크로아티아 선수는 올랜도 시티의 마르코 파살리치가 거론되고 있다.

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11명 중 일본인 선수는 두 명이다. 다른 한 명의 일본 선수를 영입할 확률이 60%라고 일리칼리 구단주는 말했다.

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헐시티는 지난달부터 대한민국 간판 공격수 오현규(베식타시)와 꾸준히 링크가 된 팀이다. 하지만 구단주피셜, 당장 오현규를 포함한 한국인 선수를 영입할 계획은 없어 보인다. 오현규는 24일 미트윌란과의 유럽유로파리그 2차예선 1차전에 최전방 공격수로 선발출전해 팀의 1대0 승리를 이끌었다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com