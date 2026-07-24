[오피셜]K리그 떠난 195cm 수비수 정태욱, 태국 우타이타니 공식입단…브라질 스승과 재회!

출처=우타이타니 SNS

출처=우타이타니 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]전 인천 유나이티드 장신 수비수 정태욱이 태국 무대에 도전장을 내밀었다.<스포츠조선 7월19일 단독보도>

Advertisement

태국 1부 클럽 우타이타니는 24일, 공식 채널을 통해 정태욱 영입을 공식 발표했다. 구단은 '정태욱은 1m95 신장을 자랑하며 2018년 아시안게임에서 한국 대표팀 금메달을 획득했다. K리그와 아시아 무대에서 풍부한 경험을 쌓았다'라고 소개했다.

정태욱은 제주 SK에서 프로데뷔해 대구FC, 전북 현대, 웨스턴 시드니, 서울, 인천 등에서 뛰었다. 올 시즌을 앞두고 K리그1 승격팀 인천에 입단한 정태욱은 경쟁에서 밀려 출전 기회를 잡지 못했고, 결국 여름 이적시장을 통해 새 둥지를 찾아 떠났다.

출처=우타이타니 SNS

사진제공=한국프로축구연맹

정태욱의 '브라질 스승' 가마 우타이타니 감독이 손을 내밀었다. 가마 감독은 2021년부터 2022년까지 대구 지휘봉을 잡으며 당시 대구 수비수였던 정태욱과 호흡을 맞췄다. 태국 내에서 최고의 외인 지도자로 꼽히는 가마 감독은 2025~2026시즌 포트를 태국 1부리그 준우승과 무앙타이컵 우승을 이끈 뒤 지난 6월 우타이타니로 적을 옮겼다.

Advertisement

추춘제인 태국 1부리그는 9월5일 개막해 내년 5월31일까지 열린다. 정태욱의 새 소속팀 우타이타니는 지난시즌 16개팀 중 11위를 차지했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com