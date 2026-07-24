[K리그2 종합리뷰]'2009년생이 골 넣는 시대' 신성 안주완, K리그 역대 최연소 득점 경신…이랜드, 천안시티 4-3 격파

안주완.

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[스포츠조선 윤진만 기자]'2009년생 신성' 안주완(서울 이랜드)이 K리그 역대 최연소 득점 기록을 갈아치웠다.

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안주완은 24일 목동종합운동장에서 열린 천안시티와의 '하나은행 K리그2 2026' 19라운드 홈경기에서 프로 데뷔골을 폭발했다. 이날 17세3개월10일인 안주완은 이로써 2024년 6월, 박승수(현 뉴캐슬)가 안산전에서 작성한 17년3개월13일 최연소 기록을 사흘 앞당겨 새로운 역사를 썼다. 이랜드는 안주완의 골을 묶어 4대3 역전승했다.

이랜드는 전반 13분 라마스에게 선제골을 허용했지만, 4분만에 끼리우스가 동점골을 뽑으며 경기를 원점으로 되돌렸다. 1-1 동점으로 맞이한 후반, 이랜드가 몰아치기 시작했다. 11분 오스마르가 코너킥 상황에서 헤더로 역전골을 뽑았다. 19분, 안주완의 발끝이 빛났다. 박스에서 박창환의 우측 크로스를 받은 안주완은 정확한 오른발 슛으로 골망을 갈랐다. 이랜드는 28분, 박재용이 까리우스의 패스를 받아 추가골을 가르며 스코어를 3골차로 벌렸다.

천안시티의 막판 반격은 거셌다. 40분 툰가라, 후반 추가시간 2분 이상준의 연속골로 점수차를 1골차로 좁혔다. 추가시간 8분 이상준의 헤더가 골문을 외면하면서 경기는 이랜드의 4대3 승리로 끝났다. 3경기 연속 무패(2승1무)를 질주한 이랜드는 10승3무5패 승점 33을 기록하며 2위를 탈환했다. 반면 11위 천안시티(승점 19)는 3연패 늪에 빠졌다.

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김해종합운동장에서 열린 김해와 충북청주의 경기는 1대1 무승부로 끝났다. 후반 32분, 충북청주가 가르시아의 선제골로 앞서갔으나, 45분 우제욱이 극장 동점골을 터뜨렸다. 김해(승점 10)는 최하위에 머물렀다. 충북청주(승점 18)는 12위로 올라섰다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com