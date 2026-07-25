대한민국보다 심각하다, 2030년 월드컵도 나갈 생각 없나...HERE WE GO 깜짝 폭로, "이탈리아 차기 감독 피를로 확정"

사진=로마노 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이탈리아가 차기 감독으로 안드레아 피를로를 선택했다.

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유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 25일(한국시각) '피를로가 구두 제안을 수락하며, 이탈리아의 새 감독으로 부임할 예정이다'고 보도했다.

로마노는 '피를로는 파올로 말디니와 레오나르도 측에서 제시한 장기 프로젝트에 동의했다. 곧 계약에 서명할 예정이며, 공식 절차만이 남았다'고 전했다.

AP연합뉴스

이탈리아는 2026년 북중미월드컵 문턱을 먼지 못했다. 굴욕이었다. 유럽 예선 플레이오프(PO) A조 결승에서 보스니아 헤르체고비나에 연장 혈투 끝에 1대1로 비긴 뒤 승부차기에서 1-4로 무릎을 꿇어 본선행이 좌절됐다. 무려 3번째 좌절, 2014년 브라질 월드컵 이후 이탈리아는 3회 연속 월드컵 문턱에도 닿지 못했다.

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월드컵 4회 우승에 빛나는 국가의 모습이라고 보기에는 초라한 현실이다. 2020년 유로 우승까지도 거머쥐었지만, 월드컵 본선행이라는 만회에는 실패한 이탈리아다. 일부 언론에서는 이탈리아가 월드컵 참가를 위해선 개최국으로 나서는 수밖에 없다는 주장까지 나오기도 했다. 12년 동안 월드컵과 멀어진 이탈리아에는 충분히 고민할 수밖에 없는 선택지다.

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다시 영광을 되찾기 위해 레전드를 디렉터로 선임했다. 말디니가 이탈리아 테크니컬 디렉터로 부임하며 기틀을 잡을 주인공으로 나섰다. 1990년 이탈리아 월드컵 3위, 1994년 미국 월드컵 준우승 등 굵직한 역사에 함께 했다.

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당초 이탈리아의 최우선 순위는 다름 아닌 펩 과르디올라였다. 과르디올라는 바르셀로나, 바이에른 뮌헨, 맨체스터 시티에서 세계 최고의 명장으로서 이름을 날렸다. 2025~2026시즌을 끝으로 맨시티 지휘봉을 내려놓으며 휴식을 선언했다. 대표팀 감독에 대한 가능성은 열어뒀기에 접근했으나, 과르디올라는 개인적인 이유로 제안을 거절했다.

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이탈리아는 곧바로 피를로에게 선임했다. 이탈리아 대표팀의 전설적인 미드필더, 이탈리아의 2006년 월드컵 우승을 함께 했던 인물이다. 다만 선수로서는 무결점의 중원 사령관이었으나, 감독으로서는 좀 달랐다. 유벤투스에서 기대 이하의 성적을 거둔 피를로는 불과 52경기 만에 팀을 떠났다. 이후 파티흐 카라귐뤼크, 삼프도리아 등에서 지도자 생활을 이어갔으나, 성과는 기대 이하였다.

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피를로의 부임이 이탈리아에 긍정적인 결과로 돌아올지는 미지수다. 월드컵에 4회 연속으로 못 나가는 굴욕을 면하기 위한 노력이지만, 피를로가 이탈리아를 구하기에는 경력에서 부족함이 드러나는 것이 사실이다. 이탈리아로서는 사실상 도박이나 다름 없는 결정, 피를로에게는 반전이 될 수 있는 기회가 될 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com