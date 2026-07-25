韓 축구 초대형 희소식! '월드컵 0분' 배준호, 마침내 빅리그 이적 성사 예고..."개인 합의 이미 완료"→"이적료 격차, 곧 해결될 문제"

사진=배준호 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]배준호의 리옹 이적이 조금씩 탄력을 받는 분위기다.

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프랑스의 겟풋볼뉴스프랑스는 24일(한국시각) '리옹은 스토크시티에 배준호 영입을 위해 350만 유로를 제시했다'고 보도했다.

겟풋볼뉴스프랑스는 '리옹은 배준호를 데려오기 위해 스토크에 350만 유로를 제시한 것으로 알려졌다. 배준호는 리옹 입단에 이미 합의했으며, 소속팀의 승인만 기다리고 있다. 이를 위해서는 리옹이 이적료를 더 높여야 한다'고 전했다.

이어 '이는 곧 해결될 수 있는 숫자의 문제이며, 리옹은 배준호가 유럽챔피언스리그(UCL) 예선에 출전할 수 있도록 절차를 서두르고 있다. 배준호는 올림피크 리옹의 활발한 이적 시장에서 다섯 번째 영입 선수가 될 가능성이 있다'고 덧붙였다.

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 배준호가 러닝을 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

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배준호는 한국 축구 미래를 기대케 하는 최고의 재능 중 한 명이다. 2022년 대전하나시티즌에서 프로 무대를 밟은 그는 2023년 아르헨티나에서 열린 20세 이하(U-20) 월드컵에서 한국의 4강 진출을 이끌며 본격적으로 이름을 알리기 시작했다.

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이후 유럽 구단들의 관심을 받았다. 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 스토크시티의 손을 잡으며 꿈에 그리던 유럽 무대에 입성했다. 적응은 오래 걸리지 않았다. 2023~2024시즌 38경기에 출전해 2골 5도움을 기록했다. 팬들이 선정한 올해의 선수로 꼽히는 등 주가를 높혔다. 풀럼, 페예노르트 등의 관심이 쏟아지기도 했다.

올 시즌도 배준호의 입지는 여전했다. 확실한 주전이었다. 2025~2026시즌 45경기에 출전했다. 아쉬움은 성장의 정체였다. 계기가 필요했다. 스토크의 상황들을 고려하면 배준호가 활약할 최적의 여건은 아니었다. 선수 스스로도 공격포인트가 부족한 면은 아쉬울 수 있었다.

사진=배준호 SNS 캡처

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도약의 기회가 찾아왔다. 프랑스 명문 구단인 리옹이 손을 내밀었다. 프랑스 유력 기자인 산티 아우나는 14일 개인 SNS를 통해 '올랭피크 리옹이 스토크 시티 미드필더 배준호를 노리고 있다. 모든 당사자 사이의 협상이 진행 중이며, 배준호는 리옹 합류에 이미 청신호를 켰다'고 밝혔다. 본격적인 협상에 열을 올리고 있는 리옹이다.

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한국계 미국인인 미셸 강(한국 이름 강용미)이 인수에 성공한 리옹이기에, 새 구단주 체제에서 선수단 변화도 불가피했다. 파벨 슐츠, 타너 테스만과 오렐 망갈라 등의 미래가 불투명한 상황 2선 미드필더 보강은 선택이 아닌 필수였다. 배준호는 그 자리를 채울 후보다.

배준호가 올여름 도약의 기회가 점차 가까워지고 있다. 리옹이 스토크가 만족할 만한 제안으로 빠르게 배준호 영입을 성사시킬 수 있을지도 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com