이럴 수가! "언제든 사임할 준비가 됐다" 클롭 작심 발언, 獨 대표팀 첫날부터 '초대형 경고'

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[스포츠조선 이현석 기자]위르겐 클롭 감독이 독일 대표팀 부임 첫날부터 경고를 남겼다.

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영국의 BBC는 24일(한국시각) '클롭은 독일 대표팀 감독 첫날에 사임 의사를 밝혔다'고 보도했다.

독일축구연맹(DFB)은 24일 홈페이지를 통해 '클롭이 대표팀 감독으로 임명됐다'며 '클롭이 독일 남자 축구 국가대표팀의 새로운 감독으로 임명되었다. 클롭 감독은 오늘 프랑크푸르트 암 마인의 DFB 캠퍼스에서 4년 계약을 체결했으며, 유로2028과, 2030년 월드컵에서 국가대표팀을 이끈다'고 공식 발표했다.

클롭은 먼저 부임 소감으로 "대표팀은 그 어떤 것보다도 우리 독일인들을 하나로 묶어주는 힘이 있다"며 "그 점이 나에게 이 임무가 특별한 이유다. 지난 1년 반 동안 레드불에서 경험하고 배운 모든 것에 감사하며, 이번 계약을 가능하게 해준 열린 분위기에도 감사드린다. 이제 나는 독일 축구계에서 맡게 될 이 특별한 임무에 기대를 걸고 있다. 우리는 겸손과 인내심을 가지고 함께 노력할 것이다. 서로를 위해 싸우고, 축구를 즐기며, 우리 국민들이 온전히 응원할 수 있는 팀을 만들어 나가는 것이 목표다"고 밝혔다.

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독일을 구할 유일한 희망이다. 독일은 월드컵 역사에서 빼놓을 수 없는 팀, 우승만 4회다. 하지만 2018년 러시아 대회부터 분위기가 달라졌다. 독일은 조별리그 3차전 대한민국에 0대2로 패했다. '카잔의 기적'에 희생된 독일은 1승2패, 4위로 사상 첫 조별리그 탈락을 기록했다. 한국전 패배는 잔혹사의 시작이었다. 2022년 카타르 대회도 굴욕이었다. 만만하게 봤던 일본에 1대2로 패하며 무너졌다. 이후 스페인전 1대1 무승부, 코스타리카전 4대2 승리를 거뒀음에도 3위에 그쳤다. 두 대회 연속 조별리그 탈락, 독일의 자존심이 꺾였다. 북중미월드컵에서도 역사는 바뀌지 않으며 32강에서 충격적인 탈락을 경험했다.

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세계 최고의 명장을 선임하며 반전을 노린다. 분데스리가 우승 2회, 잉글랜드 프리미어리그 우승 1회, 유럽챔피언스리그 우승 2회 등 이미 경력에서 증명된 그의 능력은 전혀 부족함이 없다. 다만 클롭은 부임 첫 기자회견에서 자신이 독일 대표팀에서 곧바로 사임할 수 있는 단 하나의 조건을 밝혔다.

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BBC는 '클롭은 자신의 가족 사생활을 침해할 경우 사임하겠다고 위협하며 독일 대표팀 감독으로서의 임기를 시작했다. 나겔스만 감독과 잉글랜드의 투헬 감독은 월드컵 탈락 이후 집중적인 비판을 받았다'고 했다.

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클롭은 "당신들이 무례하게 행동하고 내 가족을 괴롭히면 나는 그냥 떠나버릴 것이다"며 "다른 나라들에서는 국가대표팀 감독들이 훨씬 더 나쁜 대우를 받는다는 것을 알고 있다. 이 일을 나 자신을 위해서 하는 게 아니라, 여러분을 위해서 하는 겁니다. 율리안 나겔스만과 토마스 투헬을 어떻게 대했는지 봤지만, 그래도 이 일을 맡는다. 이 일을 사랑하지만, 필요하다면 언제든 그만둘 준비가 되어 있다"고 밝혔다.

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독일 언론과 팬들 모두 선을 지켜야 한다는 경고를 받은 셈이다. 축구에 대한 비판은 용인하지만, 가족을 향한 비난 등 자신의 삶을 위협한다면 곧바로 떠나겠다는 의지를 밝힌 클롭이다. 독일 팬들이 이 약속을 지킬 수 있을지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com