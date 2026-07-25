[오피셜]獨 축구 대형 영입! 2030년 월드컵, 벌써부터 기대된다...클롭에 이어, '유망주 발굴 능력 증명' 단장 선임 완료

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[스포츠조선 이현석 기자]독일 대표팀의 계획은 위르겐 클롭만이 아니다. 새롭게 대표팀을 변화시킬 인물도 선임했다.

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독일축구연맹(DFB)은 24일(한국시각) '페어 메르테자커가 DFB 스포츠 담당 디렉터로 취임할 예정이다'고 공식 발표했다.

DFB는 '메르테자커는 스포츠 부문 신임 디렉터오 취임한다. 안드레아스 레티히의 후임으로, 국가대표팀 과 유소년 아카데미를 총괄하게 됩니다. 이번 인사는 이사회와 주주총회에서 만장일치로 결정되었다'고 밝혔다.

사진=X 캡처

메르테사커는 2014년 브라질 월드컵 우승의 주역으로, 독일 대표팀에 대한 이해도가 높은 인물이다. 현역 은퇴 후 2018년부터 최근까지 무려 8년 동안 아스널 아카데미를 이끌며 탁월한 유망주 육성 및 유스 개발 능력을 인정받았다. 부카요 사카를 비롯해 에밀 스미스로우, 에단 은와네리, 마일스 루이스 스켈리, 맥스 다우먼 등 뛰어난 재능을 대거 발굴했다.

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베른트 노이엔도르프 DFB 회장은 "메르테자커는 독일 축구를 대표하는 뛰어난 인물 중 한 명이다. 선수로서 10년 넘게 국가대표팀을 성공적으로 이끌었고, 이후 유럽 최고 수준의 유스 아카데미를 성공적으로 경영했다. 그의 전문성, 명확한 태도, 리더십은 스포츠 총괄 디렉터 자리에 완벽히 부합한다. 그를 안드레아스 레티히의 후임으로 맞이하게 되어 대단히 기쁘다"며 기대감을 숨기지 않았다.

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메르테자커 역시 흥분을 감추지 못했다. 그는 "이 새로운 임무와 그에 따르는 책임감이 매우 기대된다. 국가대표 은퇴 후에도 DFB와의 인연은 단 한 번도 끊어진 적이 없다. 다시 이런 역할로 돌아오게 되어 특별하게 생각한다"면서 "독일 축구는 엄청난 잠재력을 지니고 있다. 겸손함과 열심히 일하려는 의지, 인내심을 바탕으로 차이를 만들어낼 수 있는 재능을 육성하겠다. 유소년 축구부터 국가대표팀까지, 선수들이 최대한 발휘할 수 있는 환경을 만들어 나가고자 한다. 이런 방향으로 DFB를 발전시키는 데 기여할 수 있어 영광이다"고 포부를 밝혔다.

클롭 감독 부임으로 2030년 월드컵의 강력한 반등 의지를 드러낸 독일, 메르테자커 선임으로는 2030년을 넘어 더 큰 미래를 꿈꿀 수 있는 기트를 다질 수 있게 됐다. 전차군단의 위상이 다시 월드컵과 국제 축구에서 드러날 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com