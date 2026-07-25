韓 축구 초대형 호재! '국가대표 윙어' 황희찬, 2부리그 강등 날벼락 피하나..."이적 필요한 상황, 막지 않을 예정"

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 황희찬이 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

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[스포츠조선 이현석 기자]황희찬의 이적 가능성이 점쳐지고 있다.

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영국의 풋볼리그월드는 24일(한국시각) '울버햄튼을 떠날 수 있는 선수가 4명 더 있다'며 황희찬의 상황을 조명했다.

풋볼리그월드는 '키어런 트리피어, 라울 히메네스, 라피키 사이드가 이미 합류하면서 울버햄튼은 지금까지 긍정적인 이적 시장을 보냈고, 세자르 페이쇼투 감독은 스쿼드 구성에 만족할 것이다. 다만 해야 할 일은 아직 많으며, 당면 과제는 현재 지나치게 비대해진 팀 규모를 줄이는 것이다'고 전했다.

로이터연합뉴스

황희찬의 이름도 떠날 후보로 거론됐다. 풋볼리그월드는 '30세인 황희찬은 2021년 울버햄튼에 합류했으며, 선수 생활 초반에는 좋은 활약을 펼쳤지만, 지난 몇 년간은 부진한 모습을 보였다. 그러한 어려움들 때문에 그는 팬들의 인기를 잃었고, 이적이 양측 모두에게 필요한 조치라고 생각한다. 황희찬은 나이를 고려했을 때 전성기에 큰 계약을 맺고 싶어할 것이며, 울버햄튼은 적절한 이적료와 높은 연봉 부담을 덜 수 있다면 그의 이적을 막지 않을 것으로 보인다'고 설명했다.

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2021~2022시즌 울버햄튼 합류 후 꾸준히 성장세를 보인 황희찬은 2023~2024시즌 31경기에서 13골을 넣으며 팀의 에이스급 활약을 펼쳤다. 재능을 폭발시키며 울버햄튼과 재계약도 체결했다. 이후가 문제였다. '코리안가이'라는 별명을 얻었던 황희찬은 상승세를 타지 못했다. 지난 두 시즌 동안 53경기 5골에 그쳤다. 부상과 부진이 반복됐다. 황희찬에게도 선택의 시간이 다가왔다.

로이터연합뉴스

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울버햄튼 소식에 정통한 익스프레스앤스타 소속 리암 킨 기자는 시즌 막판에 '황희찬도 번리전에 선발 출전하며, 울버햄튼 소속 150번째 경기이자, 어쩌면 마지막 경기일 수도 있는 매치를 치렀다. 황희찬은 올여름 여러 팀의 관심을 받을 것으로 예상된다'고 밝히기도 했다.

이미 여러 행선지가 거론되기도 했다. 그중에는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단도 있었다. 영국의 스포츠붐은 '황희찬은 가능한 한 빨리 팀을 떠나기를 원하고 있다'며 '황희찬의 기량은 EPL에서 여전히 높게 평가받고 있다. 최전방 공격수와 측면을 모두 소화할 수 있는 전술적 범용성은 중위권 팀들에게 매력적인 카드다'라며 풀럼과 브렌트포드의 이름도 함께 언급했다. 하지만 시즌 종료 이후 아직까지는 구체적인 제안이나, 계약 진전 소식은 없다.

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2부 강등이라는 위기 속에서 황희찬은 여전히 울버햄튼을 떠날 후보로 여겨진다. 올여름 황희찬을 원하는 구단들이 본격적인 제안에 나서며, 2부에서 시간을 보내는 위기를 피할 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com