"스페인전이 마지막 경기" 동료 충격 고백! 메시, 아르헨 유니폼 벗는다

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[스포츠조선 박상경 기자] 리오넬 메시가 2026 북중미월드컵을 끝으로 아르헨티나 대표팀에서 물러났다는 주장이 제기됐다.

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이번 대회에서 메시와 호흡을 맞췄던 미드필더 레안드로 파레데스는 25일(한국시각) 영국 토크스포트와의 인터뷰에서 "대회 기간 내내 팀원들과 '오늘이 메시의 마지막 경기가 되지 않았으면 좋겠다'는 말을 했다"며 "(이번 스페인과의 결승전이) 아마도 그의 대표팀 마지막 경기였을 것"이라고 말했다.

이번 대회에서 메시는 아르헨티나의 정신적 지주 역할 뿐만 아니라 9경기에서 8골-6도움을 기록하면서 39세의 나이라곤 믿기지 않는 활약을 펼쳤다. 2030 월드컵에선 메시의 나이가 40대를 훌쩍 넘기는 만큼, 이번 대회가 사실상 그의 커리어 마지막 월드컵이라는 시선이 대다수였다. 메시 스스로도 이번 대회에 착용한 축구화에 '마지막 탱고(El Ultimo Tango)'라는 글을 새겨놓고 의지를 다진 바 있다.

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메시는 스페인과의 결승전을 앞두고 동료들에게 "모든 걸 잊고 오늘 경기만 생각하자"는 연설을 해 궁금증을 자아냈다. 이에 대해 토크스포트는 '메시가 스페인전을 대표 커리어의 마지막으로 생각하고 이런 발언을 했다면, 그 경기에서의 감정적인 플레이에 대한 하나의 설명이 될 지도 모른다'고 추측했다.

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하지만 파레데스는 메시가 대표팀에 남았으면 하는 바람을 나타냈다. 그는 "결정은 메시 스스로 하는 것이다. 그 결정으로 메시가 행복하다면, 우리도 행복하다"며 "하지만 메시가 대표팀을 떠나지 않길 바란다. 앞으로도 계속 함께 뛰고 싶다"는 의지를 드러냈다.

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파레데스는 스페인과의 결승전을 마친 뒤 분을 참지 못하고 폭력을 행사해 물의를 일으켰다. 이에 대해 그는 "귀에 들어오는 이야기를 모두 한다면 머리가 이상해질 수도 있을 것 같다. 대회 전부터 끝까지 정말 많은 이야기들을 듣고 있다"며 "스페인의 우승은 당연한 결과다. 우리는 지난 8년 간 우리가 이룬 성과를 자랑스럽게 여길 뿐"이라고 말했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com