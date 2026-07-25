[오피셜]'충격, 젊은데 오일머니를 선택했다' 네덜란드 국대 윙어 서머빌, EPL 웨스트햄→사우디 알 힐랄 이적 확정..'연봉 세후 1700만유로+이적료 6500만파운드'

서머빌 캡처=알 힐랄 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]네덜란드 국가대표 윙어 크리센시오 서머빌이 EPL 웨스트햄에서 사우디아라비아 클럽 알 힐랄로 이적했다.

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알 힐랄 클럽은 25일(한국시각) 구단 채널을 통해 서머빌을 영입을 공식 발표했다. 만 24세의 서머빌은 알 힐랄과 4년 계약했다. 웨스트햄은 서머빌의 이적료로 6500만파운드를 받는 것으로 알려졌다.

2001년생인 서머빌은 데클란 라이스(아스널로 이적)와 올해 여름 일찍이 토트넘으로 이적한 마테우스 페르난데스의 뒤를 이어 웨스트햄 구단 역사상 세 번째로 높은 이적료 수입을 기록한 선수가 됐다. 또 서머빌은 알 힐랄 구단 역사상 두 번째로 높은 영입 이적료 기록을 세웠다. 사우디 최다 우승 팀인 알 힐랄의 역대 최고 이적료 기록은 2023년 브라질 스타 네이마르를 파리생제르맹에서 영입할 당시 지불했던 9000만유로였다.

서머빌 캡처=알 힐랄 구단 SNS

스카이스포츠의 플로리안 플레텐베르크 기자에 따르면 서머빌은 연간 최대 1700만유로(세후) 연봉을 받는다. 그는 이번 여름 이적 시장을 통해 자신의 커리어 보다는 확실한 돈을 선택한 셈이다.

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서머빌은 최근 끝난 북중미월드컵에서 매우 인상적인 활약을 펼쳤다. 네덜란드 국가대표팀에 차출된 그는 4경기(253분 출전) 동안 2골-2도움을 기록했다. 네덜란드는 32강에서 모로코에 승부차기에서 패해 아쉽게 대회를 마감했다.

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서머빌에게 관심을 보인 곳은 알 힐랄만이 아니었다. 이탈리아 AS로마와 EPL 맨체스터 유나이티드도 영입전에 참여했다. 특히 세리에A 로마는 최대 4500만유로에 달하는 제안을 수차례 제시, 서머빌을 설득하는 데 거의 성공할 뻔했다. 하지만 서머빌과 웨스트햄의 최종 선택은 더 높은 연봉과 이적료를 제시한 알 힐랄이었다.

서머빌은 2025~2026시즌 웨스트햄 소속으로 프리미어리그 31경기에 출전해 5골-2도움을 기록했다. 그는 2024년, 리즈 유나이티드를 떠나 웨스트햄에 합류했다. 웨스트햄은 지난 시즌 18위로 2부 리그로 강등됐다. 주요 선수들이 웨스트햄을 떠나고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com