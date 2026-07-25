[오피셜]'충격, 한국 1명인데 일본은 프리미어리거 7명 증가' 모리타 히데마사, 승격팀 헐 시티 이적 확정..'2년 계약, 포르투갈→EPL'

모리타 히데마사 캡처=헐 시티 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 축구에 또 한명의 프리미어리거가 탄생했다. 그 주인공은 베테랑 미드필더 모리타 히데마사다. 포르투갈 스포르팅에서 FA로 풀린 그는 EPL 승격팀 헐 시티와 계약을 마무리했다.

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헐 시티 구단은 25일(한국시각) 클럽 채널을 통해 모리타 영입을 확정 발표했다. 계약 기간은 2년이며 1년 옵션이 추가로 붙었다. 연봉 등 세부 조건은 알려지지 않았다. 모리타는 잭 버틀랜드, 오스카 삼브라노, 매트 타겟에 이어 헐 시티의 이번 여름 네 번째 영입 선수가 됐다.

모리타는 또 다른 승격팀 입스위치 타운으로부터 이적 제안을 받았지만 거절했고, 결국 헐 시티 유니폼을 입었다. 모리타는 슬로베니아에서 열리는 팀의 프리시즌 캠프에 합류할 예정이다. 그는 현재 가벼운 종아리 부상으로 인해 첫 주 동안은 경기에 출전하지 못하는 것으로 알려졌다

모리타 히데마사 캡처=헐 시티 구단 SNS

1995년생인 모리타는 스포르팅에서 지난 네 시즌 동안 166경기에 출전해 팀의 정규리그 2회 우승을 도우며 핵심 선수로 활약했다. 그는 최근 끝난 북중미월드컵에 참가하지는 못했다. 모리타는 모리야스 하지메 감독이 선발한 일본 축구대표팀 명단에서 제외됐다. 그의 탈락을 두고 논란이 일기도 했다.

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모리타는 2021년 1월, 일본 가와사키 프론탈레에서 포르투갈 산타 클라라로 이적했다. 2022년 여름, 산타 클라라에서 스포르팅으로 이적했고, 이번에 무대를 EPL로 옮기는데 성공했다. 그의 시장가치는 현재 760만유로다.

모리타 히데마사 캡처=헐 시티 구단 SNS

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모리타가 프리미어리그에 합류하면서 일본 출신 선수는 현재 EPL에 7명이다. 미토마 가오루(브라이턴), 엔도 와타루(리버풀), 가마다 다이치(크리스털), 다나카 아오(리즈), 다카이 고토(토트넘), 사카모토 다쓰히로(코벤트리) 그리고 모리타(헐 시티)다. 한국 선수는 임대 복귀해 프리시즌 훈련 중인 양민혁(토트넘) 뿐이다. 양민혁이 토트넘 1군에 남을 지는 불투명하다. 하부리그 재임대 가능성을 배제할 수 없다. 양민혁까지 떠난다면 새 시즌에 EPL에서 뛰는 한국 선수는 단 한명도 없게 된다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com