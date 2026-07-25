HERE WE GO 속보! '월드컵 인생역전' 골키퍼 보지냐, 칠레 최고 명문 콜로콜로 입단 합의..'SNS 팔로워 3000만명에 거의 육박'

보지냐 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]북중미월드컵을 통해 인생역전에 성공한 아프리카 소국 카보베르데 국가대표 골키퍼 보지냐가 남미 칠레 명문 클럽 콜로콜로 입단에 합의한 것으로 알려졌다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 25일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '콜로콜로가 보지냐와의 협상이 성사됐다. 보지냐가 다음주초 칠레로 온다. 모든 합의는 됐고, 사인은 현장에서 이뤄질 것이다. 보지냐가 자신의 축구 선수 커리어를 칠레에서 할 수도 있게 됐다'고 전했다.

보지냐는 카보베르데 국가대표로 출전한 북중미월드컵에서 최고의 스타 중 한 명으로 급부상했다. 만 40세의 나이에도 놀라운 집중력과 동물적인 반사신경으로 수많은 슈퍼 세이브 장면을 만들어내 전세계 축구팬들을 놀라게 했다. 그런 활약으로 그의 SNS 팔로워는 월드컵 대회 시작전 약 50만명에서 25일 현재 2952만으로 믿기 어려울 정도로 대폭발했다. 이런 걸 두고 인생역전이라고 할 수 있다.

카보베르데는 처음 출전한 월드컵 본선에서 조별리그를 통과했고, 32강전에서 리오넬 메시가 이끈 아르헨티나와 대결했다. 비록 2대3으로 졌지만 카보베르데와 보지냐가 보여준 투혼은 무척 인상적이었다.

보지냐 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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월드컵 일정을 마친 보지냐는 전세계 많은 클럽으로부터 영입 제안을 받은 것으로 알려졌다. 그 중 칠레 명문 콜로콜로와 성사 직전 단계까지 협상이 진척됐다. 콜로콜로는 1925년 다비드 아렐라노에 의해 창단된 칠레 산티아고 연고의 축구 클럽이다. 구단명은 스페인에 맞서 싸운 칠레 마푸체족의 전설적인 족장 '콜로콜로'에서 유래했다. 칠레 1부리그에서 통산 34회 정상에 올라 역대 최다 우승 기록을 보유하고 있다. 1933년 칠레 프로리그 출범 이후 단 한 번도 2부 리그로 강등된 적이 없는 유일한 팀이다. 1991년 칠레 클럽으로는 최초이자 현재까지 유일하게 남미 최상위 클럽 대회인 코파 리베르타도레스 정상에 오르기도 했다. 홈구장은 '에스타디오 모누멘탈 다비드 아렐라노'이며, 우니베르시다드 데 칠레와 라이벌 관계다.

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1986년생인 보지냐는 월드컵 참가 직전까지 포르투갈 2부 샤베스 소속이었지만 현재 FA 신분으로 이적료 없이 새 팀을 구할 수 있다. 그는 북중미월드컵 총 4경기에서 총 18개의 슈퍼세이브를 펼쳤다. 보지냐는 국제축구연맹이 전세계 팬들의 투표로 선정한 북중미월드컵 드림팀(베스트11) 골키퍼로 뽑히기도 했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com