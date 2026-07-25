"안가요 안가" 월드컵 4회 우승국인데…굴욕의 아주리군단, 과르디올라에 퇴짜 맞았다

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[스포츠조선 박상경 기자] 월드컵 4회 우승 타이틀이 무색한 굴욕적 결과다.

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이탈리아축구협회(FIGC)가 펩 과르디올라 감독에게 대표팀 사령탑 자리를 제안했지만, 거절 당한 것으로 드러났다. 영국 BBC는 25일(한국시각) '과르디올라 감독이 FIGC 측에 쉬고 싶다는 의사를 밝혔다'고 전했다.

월드컵 3회 연속 본선 진출 실패에 그친 이탈리아는 2026 북중미월드컵 유럽 예선 직후부터 새 사령탑 찾기에 나섰다. 그러나 적임자를 찾지 못하면서 난항을 겪었다. 이런 가운데 맨체스터시티(잉글랜드) 지휘봉을 내려놓은 과르디올라 감독 모시기에 전력투구 해왔다.

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조반니 말라고 FIGC 회장은 최근 과르디올라 감독과 접촉한 사실을 밝히며 "예산 범위를 넘어서는 연봉 조건에 예외를 둘 수 있다"고 강조한 바 있다. 월드컵 4회 우승국이자 이탈리아, 스페인, 독일과 함께 4대 리그로 꼽히는 세리에A가 존재하는 이탈리아 입장에선 자존심을 접고 고개를 숙인 셈이다. 이럼에도 과르디올라 감독의 마음을 돌리는 데 실패했다.

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이탈리아는 앞서 브라질 대표팀을 이끌고 있는 카를로 안첼로티 감독 선임도 고려했던 것으로 알려졌다. 브라질이 예상과 달리 북중미월드컵 16강전에서 탈락한 게 계기가 됐다. 하지만 브라질과 안첼로티가 계속 동행하기로 하면서 FIGC의 계획은 물거품이 됐다.

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이탈리아 현지에선 FIGC가 안토니오 콘테 전 나폴리 감독이나 로베르토 만치니 전 알 사드(카타르) 감독과 접촉할 것으로 보고 있다. 두 감독 모두 이탈리아 대표팀을 이끌었던 경험이 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com