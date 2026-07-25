韓 축구 대형 희소식! '제2의 이강인' 김민수, 강등 날벼락 극복할 기회인가..."일단 잔류 생각, 하지만 모든 가능성 열려 있어"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수에게는 좋은 기회다. 팀에 남아 승격의 주역이 될 수도, 팀을 떠나 좋은 도약의 발판을 마련할 수도 있다.

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스페인의 레스포르티우는 24일(한국시각) '김민수는 지로나를 최우선으로 생각하지만, 미래에 대한 가능성을 완전히 배제하지는 않고 있다'고 보도했다.

레스포르티우는 '김민수는 프리시즌을 순조롭개 시작했다. 그는 지로나의 첫 친선 경기에서 2골을 넣으며 가장 뛰어난 활약을 펼쳤다. 안도라 임대 복귀 후 좋은 활약을 선보이고 있다. 한 시즌 동안 좋은 성장세를 보인 후 복귀한 그는 이제 키케 알바레스 감독의 프로젝트에 자리 잡으려 하고 있다'고 전했다.

사진=김민수 SNS 캡처

지로나가 애지중지 키우는 유망한 재능이다. 경기도 광주 선동초, 광주초를 거쳐 어린 시절 스페인에 넘어가 해외 생활을 시작한 김민수는 2022년 지로나 U-19(19세 이하) 팀에 합류했다. 당시 좋은 활약을 펼친 김민수는 곧이어 지로나 B팀으로 콜업됐다. 지로나 B팀에서 뛰어난 유망주들과 함께 뛰면서도 재능은 돋보였다. 지로나 아카데미의 손꼽는 재능 중 하나로 평가받았다.

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2024~2025시즌 지로나 1군에서 라리가 무대까지 밟았던 김민수는 2025~2026시즌에는 본격적인 성인 무대 경험을 쌓았다. 2부리그 안도라로 임대 이적했고, 어린 나이에도 불구하고, 리그 40경기, 선발 27경기를 소화하며 6골4도움으로 활약했다. 올 시즌은 지로나가 2부에서 시작해야 하는 시점, 김민수로서도 중요한 도약의 기회가 될 수 있는 상황이다.

사진=김민수 SNS 캡처

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김민수로서는 여러 선택지를 두고 고민하는 모양새다. 앞서 김민수는 UE올로트(4부)와의 프리시즌 친선경기에서 승리의 주역이었다. 우측을 돌파한 후 중앙의 동료에게 전달한 패스가 끊기자, 이를 재차 잡아내며 박스 안으로 진입해 마무리했다. 선제골, 김민수의 득점으로 지로나는 기세를 탔다. 전반 42분에는 문전 앞에서의 침착함이 돋보였다. 수비 뒤로 파고드는 움직임을 보인 후 문전에서 다시 골망을 흔들었다. 스포르트는 '김민수는 지로나 아카데미가 키워낸 최고의 유망주 중 한 명이다. 멀티골을 통해 지로나 팬들이 기대할 만한 선수임을 다시 증명했다'고 전했다.

일부 구단들의 관심을 받는 김민수는 재계약과 이적 중에 고심 중임을 숨기지 않았다. 그는 "잔류를 고려하고 있다. 물론 더 좋은 기회가 생긴다면 어떤 가능성이든 받아들일 준비가 됐다"고 했다.

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이미 잉글랜드에서 김민수를 주시하고 있다는 소식도 전해졌다. 스페인 기자 이반 키로스는 '김민수는 이미 여 제안을 받았지만, 지로나가 팔지 않길 바란다'고 전했다. 웨스트햄 소식을 다루는 해머스허브는 '웨스트햄은 안도라에서 임대 생활을 한 김민수를 계속 지켜보고 있다'고 밝혔다. 미래를 위한 선택이 중요해진 시점이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com