韓 축구 대형 희소식! '제2의 이강인' 김민수, 강등 날벼락 극복할 기회인가..."일단 잔류 생각, 하지만 모든 가능성 열려 있어"

[스포츠조선 이현석 기자]김민수에게는 좋은 기회다. 팀에 남아 승격의 주역이 될 수도, 팀을 떠나 좋은 도약의 발판을 마련할 수도 있다.
스페인의 레스포르티우는 24일(한국시각) '김민수는 지로나를 최우선으로 생각하지만, 미래에 대한 가능성을 완전히 배제하지는 않고 있다'고 보도했다.
레스포르티우는 '김민수는 프리시즌을 순조롭개 시작했다. 그는 지로나의 첫 친선 경기에서 2골을 넣으며 가장 뛰어난 활약을 펼쳤다. 안도라 임대 복귀 후 좋은 활약을 선보이고 있다. 한 시즌 동안 좋은 성장세를 보인 후 복귀한 그는 이제 키케 알바레스 감독의 프로젝트에 자리 잡으려 하고 있다'고 전했다.
지로나가 애지중지 키우는 유망한 재능이다. 경기도 광주 선동초, 광주초를 거쳐 어린 시절 스페인에 넘어가 해외 생활을 시작한 김민수는 2022년 지로나 U-19(19세 이하) 팀에 합류했다. 당시 좋은 활약을 펼친 김민수는 곧이어 지로나 B팀으로 콜업됐다. 지로나 B팀에서 뛰어난 유망주들과 함께 뛰면서도 재능은 돋보였다. 지로나 아카데미의 손꼽는 재능 중 하나로 평가받았다.
2024~2025시즌 지로나 1군에서 라리가 무대까지 밟았던 김민수는 2025~2026시즌에는 본격적인 성인 무대 경험을 쌓았다. 2부리그 안도라로 임대 이적했고, 어린 나이에도 불구하고, 리그 40경기, 선발 27경기를 소화하며 6골4도움으로 활약했다. 올 시즌은 지로나가 2부에서 시작해야 하는 시점, 김민수로서도 중요한 도약의 기회가 될 수 있는 상황이다.
김민수로서는 여러 선택지를 두고 고민하는 모양새다. 앞서 김민수는 UE올로트(4부)와의 프리시즌 친선경기에서 승리의 주역이었다. 우측을 돌파한 후 중앙의 동료에게 전달한 패스가 끊기자, 이를 재차 잡아내며 박스 안으로 진입해 마무리했다. 선제골, 김민수의 득점으로 지로나는 기세를 탔다. 전반 42분에는 문전 앞에서의 침착함이 돋보였다. 수비 뒤로 파고드는 움직임을 보인 후 문전에서 다시 골망을 흔들었다. 스포르트는 '김민수는 지로나 아카데미가 키워낸 최고의 유망주 중 한 명이다. 멀티골을 통해 지로나 팬들이 기대할 만한 선수임을 다시 증명했다'고 전했다.
일부 구단들의 관심을 받는 김민수는 재계약과 이적 중에 고심 중임을 숨기지 않았다. 그는 "잔류를 고려하고 있다. 물론 더 좋은 기회가 생긴다면 어떤 가능성이든 받아들일 준비가 됐다"고 했다.
이미 잉글랜드에서 김민수를 주시하고 있다는 소식도 전해졌다. 스페인 기자 이반 키로스는 '김민수는 이미 여 제안을 받았지만, 지로나가 팔지 않길 바란다'고 전했다. 웨스트햄 소식을 다루는 해머스허브는 '웨스트햄은 안도라에서 임대 생활을 한 김민수를 계속 지켜보고 있다'고 밝혔다. 미래를 위한 선택이 중요해진 시점이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com