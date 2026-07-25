[오피셜] '맨체스터 시티, 부상에다 이적설까지 날벼락!' 스페인 북중미월드컵 우승 주역 '골든볼' 로드리 허리 부상→수술 확정..'복귀 시점 비공개, 이적설 당연하다'

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Spain Victory Parade - Madrid, Spain - July 20, 2026 Spain's Rodri celebrates with the World Cup trophy on the stage at Cibeles Square in Madrid after the victory parade as fans gather to celebrate winning the World Cup REUTERS/Ana Beltran

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인을 2026년 북중미월드컵 우승으로 이끈 월드클래스 미드필더 로드리(맨체스터 시티)가 현지시각 27일 허리 부상에 따른 수술을 받을 예정이다.

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맨시티 신임 사령탑 엔조 마레스카 감독은 이 사실을 24일(한국시각) 공식 기자회견에서 밝혔다. 이탈리아 출신 마레스카 감독은 "로드리는 월요일에 수술을 받는다. 이후 휴식이 필요하며, 쉬면서 회복한 뒤 우리 팀으로 돌아올 것"이라고 말했다.

마레스카는 로드리의 복귀 시점에 대해서는 자세히 설명하지 않았다. 최근 제기된 레알 마드리드 이적설 보도에 대해서는 추측을 일축했다. 마레스카 감독은 "훌륭한 선수 주변에는 항상 추측이 존재하기 때문에 그 점에 대해 걱정하지 않는다"면서 "스페인이 월드컵에서 우승했고 그가 최고의 선수 중 한 명이기 때문에 이는 자연스러운 일이다. 모든 감독이 로드리를 원할 것이다. 그는 최고의 선수이다"고 말했다.

Spain's Rodrigo Hernandez holds the World Cup trophy alongside Spain head coach Luis de la Fuente, left, and Royal Spanish Football Federation President Rafael Louzan as they arrive at Madrid airport on Monday, July 20, 2026, after Spain defeated Argentina in the World Cup final. (AP Photo/Manu Fernandez)

(260720) -- NEW JERSEY, July 20, 2026 (Xinhua) -- Rodri (L, bottom) of Spain celebrates during the awarding ceremony after the final match between Spain and Argentina at the 2026 FIFA World Cup at the New York New Jersey Stadium, the United States, July 19, 2026. (Xinhua/Cao Can)

스페인 국가대표팀의 주장인 만 30세의 로드리는 최근 끝난 북중미월드컵 결승에서 아르헨티나를 1대0으로 제압, 우승으로 이끌었으며 대회 최우수선수에게 수여되는 골든볼을 받았다. 그런데 그는 최근 클럽에서 계속 부상으로 차질이 생기고 있다. 무릎 전방 십자인대로 2024~2025시즌 대부분을 결장했다. 지난 시즌에도 여러 차례 부상 재발로 출전 시간과 경기력이 일정치 않았다. 발롱도르 수상자인 로드리는 월드컵에서 최상의 기량을 회복했지만 허리가 정상적이지 않아 새 202~2027시즌 준비에 차질을 생기게 됐다.

(FILES) Chelsea's Italian head coach Enzo Maresca attends a team training session at the Chelsea training ground in Cobham, west of London on November 4, 2025, on the eve of their UEFA Champions League league phase football match against Qarabag. Manchester City on June 29, 2026 unveiled Italian Enzo Maresca as their new manager, taking over from Pep Guardiola. Maresca, 46, signed a three-year deal that will keep him at the Etihad Stadium until the summer of 2029. (Photo by Glyn KIRK / AFP)

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이런 상황에서 스페인 거함 레알 마드리드는 로드리를 영입하기 위한 계약을 추진 중인 것으로 알려졌다. 레알 마드리드는 지난 1년 동안 토니 크로스(선수 은퇴)와 루카 모드리치(AC밀란 이적)의 대체자를 물색해 왔으며, 로드리 영입설과 강력하게 연결돼 왔다. 매체 디 애슬레틱(에 따르면, 레알 마드리드는 아직 맨시티와 협상에 들어가지는 않았지만 로드리와의 계약을 성사시키기 위해 움직이고 있다. 마레스카 감독이 로드리를 팀에 남기길 원하고 있으나, 계약 기간이 1년 밖에 남지 않아 이번 여름이 이적료를 받을 수 있는 사실상 마지막 기회가 될 것이다.

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레알 마드리드는 로드리 영입을 확신하고 있는 분위기로 전해졌다. 맨시티는 지난 2025~2026시즌을 끝으로 펩 과르디올라 감독, 존 스톤스, 베르나르두 실바 등이 팀을 떠났다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com