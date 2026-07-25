사우디, 바르셀로나 깜짝 이적 없나...BBC 대서특필 "케인, 바이에른 뮌헨과 재계약 공식 협상 시작 예정"→"잔류 간절히 바라는 중"

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[스포츠조선 이현석 기자]해리 케인이 본격적인 재계약 협상에 돌입할 예정이다.

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영국의 BBC는 25일(한국시각) '케인은 바이에른 뮌헨과 새 계약에 대해 공식 협상을 시작할 예정이다'고 보도했다.

BBC는 '케인은 2026~2027시즌 계약이 만료되지만, 바이에른은 잔류를 간절히 바라고 있다. 그는 바이에른이 자신에게 새로운 계약을 제안할 의향이 있음을 알고 있으며, 향후 몇 주 안에 협상이 진전될 것으로 예상된다. 케인은 바이에른 이적 후 134경기에서 146골을 넣었다'고 전했다.

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케인은 지난 2023년 토트넘을 떠나 바이에른 뮌헨 유니폼을 입었다. 유스 시절부터 몸 담았던 구단인 토트넘, 구단 역사를 뛰어넘어 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역사에도 이름을 남기던 케인이 이별을 결정한 이유는 단연 우승 트로피 때문이었다. 토트넘에서 길어지는 무관의 시간을 끊어내고자, 유럽 최고 명문 중 하나인 바이에른 유니폼을 입었다. '손케 듀오'로 활약한 손흥민마저 남겨두고 이적 선택에 주저함이 없었다.

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바이에른으로의 이적은 최고의 선택이었다. 첫 시즌 45경기 44골12도움이라는 엄청난 기록에도 불구하고 무관으로 시즌을 마치자, 케인의 저주가 바이에른으로 옮겨간 것이 아니냐는 우려도 있었다. 기우였다. 케인은 바이에른 두 번째 시즌 공식전 46경기 38골11도움으로 팀의 리그 우승을 이끌었다. 생애 첫 트로피를 들어올리며 환하게 웃었다

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올 시즌은 우승 트로피의 한을 넘어, 개인 수상으로 노릴 수 있는 최고의 자리까지 바라보고 있다. 케인은 올 시즌 리그 31경기에서 36골, 유럽챔피언스리그 13경기에서 14골, 각종 컵대회에서 6경기 11골로 총 공식전 55경기 61골로 엄청난 활약을 선보였다. 개인 통산 한 시즌 역대 최다 득점 기록을 경신한 상황, 득점을 쌓을 때마다 자신의 역사를 새롭게 썼다. 2026년 북중미월드컵에서도 잉글랜드를 3위까지 올려두며 성과를 거뒀다.

바이에른으로는 당연히 케인과의 연장을 원하지만, 케인을 향한 관심이 적지 않다. BBC는 '케인은 유럽을 비롯한 여러 나라의 클럽들로부터 계속해서 관심을 받고 있다. 바르셀로나는 케인에게 오랫동안 관심을 보여왔으며, 사우디아라비아의 클럽들도 관심을 보이는 것으로 알려져 있다'고 밝혔다.

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바이에른의 여름 이적시장 최대 과제 중 하나인 케인과의 재계약이 시작될 예정이다. 케인이 바이에른과 동행을 이어갈지, 새로운 도전에 나설지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com