'지는 법을 모른다' 김상식의 베트남, 축구 새 역사를 썼다! A매치 19경기 연속 무패 역대 최장 기록 수립..'현대컵 첫 동티모르 7-0 역대급 대승'

김상식 감독(오른쪽) 사진제공=디제이매니지먼트

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[스포츠조선 노주환 기자]김상식 감독이 지휘하는 베트남 축구 대표팀이 19경기 연속 무패로 역대 최장 기록을 달성했다.

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베트남 대표팀은 24일(현지시간) 태국 촌부리 스타디움에서 벌어진 2026년 아세안 현대컵 조별리그 A조 1차전서 동티모르를 7대0으로 대파하며 좋은 출발을 보였다. 베트남은 이 대회의 디펜딩챔피언이다. 에이스 응우옌 딘 박이 해트트릭을, 브라질 출신 귀화 공격수 도 호앙 헨(헨드리우)도 두 골을 보태며 높은 골결정력을 보였다. 베트남은 캄보디아를 2대1로 누른 싱가포르를 제치고 조 1위로 나섰다.

베트남은 2024년 10월 인도와의 친선경기를 시작으로 이날까지 A매치 19경기 연속 무패 행진(17승2무)을 이어가며 자체 신기록을 세웠다.

김 감독은 2024년 베트남 대표팀 사령탑으로 부임해 2024년 아세안 챔피언십 우승을 이끌고, 2027년 아시안컵 본선 진출도 조기에 확정하며 지도력을 인정받았다. 박항서 감독에 이어 김 감독은 베트남 축구에서 성공 시대를 이어가고 있다. 국제 대회에서 꾸준히 성적을 거두며 베트남 축구의 경쟁력을 계속 끌어올리고 있다는 평가를 받고 있다.

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2년마다 열리는 현대컵은 동남아 축구 최강을 가리는 대회다. 과거 스즈키컵, 미쓰비시컵 등으로 불렸고 이번 대회 타이틀 스폰서가 현대로 바뀌었다.

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김 감독은 동티모르전 승리 후 "19경기 연속 무패 기록을 세워 기쁘지만, 기록 자체에 연연하기 보다 팀이 한 경기씩 성장해 나가는 것이 더 중요하다. 선수들이 오늘도 집중력을 보여준 만큼 남은 경기도 철저히 준비해 좋은 경기력과 결과를 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다. 베트남은 31일 싱가포르와 조별리그 2차전을 갖는다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com