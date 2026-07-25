'충격' 일본 축구 희대의 반전, 모리야스 이미 시한부 감독 신세였다...日 회장 충격 폭로 "북중미월드컵까지 맡긴다고 이미 말해"

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[스포츠조선 이현석 기자]모리야스 하지메 감독은 이미 자신의 마지막을 직감하고 있었다.

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일본의 사커다이제스트웹은 24일 '미야모토 츠네야스 일본축구협회(JFA) 회장은 왜 모리야스의 연입으로 생각을 바꾸었는가'라고 보도했다.

JFA는 최근 모리야스 하지메 감독의 단기 계약 연장을 발표했다. 내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시아컵까지의 6개월간이다. 이례적인 결정이다. 2026년 북중미월드컵 성과로 인한 결정으로 알려졌다. 모리야스가 일본 대표팀을 떠난다면 2018년 부임 이후 9년 만에 팀을 떠나게 된다.

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일본은 2026년 북중미월드컵을 기대 이하의 성과로 마쳤다. 죽음의 조라고 여겨졌던 F조를 2위로 뚫고 올라온 일본은 상대로 브라질을 마주하며, 대반전을 노렸다. 하지만 브라질과의 32강전 1대2로 역전패하며 희망은 완전히 박살났다. 일본은 이번 탈락으로 2018년. 2022년에 이어 3회 연속 토너먼트 1라운드 진출에도 불구하고 토너먼트 승리를 챙기지 못했다.

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모리야스 감독도 패배 이후 고개를 숙였다. 그는 경기 종료 후 경기장을 돌며 일본 관중들에게 사과와 함께 인사를 전했다. 그는 경기 후 인터뷰에서 "이 시점에 대회를 떠나는 것이 아쉽다. 감독의 힘이 부족했다. 죄송하다는 말을 전하고 싶다"고 소감을 밝혔다. 문제는 모리야스의 거취였다. 일부 팬들은 모리야스에게 다시 힘을 실어줘야 한다고 주장했다. 하지만 부정적인 의견도 없지 않았다.

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당초 일본은 모리야스와 1년 단기 계약 후 차기 월드컵까지 동행 여부를 결정할 것이라 알려졌다. 하지만 방향을 틀어 2027년 1월 열리는 아시안컵까지 연장 후 새로운 감독 체제로 돌입할 것을 결정했다. 오이와 고 U-23(23세 이하) 감독이 지휘봉을 이어받는다. 외국인 감독도 고려했으나, 연속성을 중요시 했다고 알려졌다.

이런 상황에서 미야모토 회장은 사실 모리야스 감독에게 북중미월드컵까지만 계약을 이어갈 것임을 밝혔었다는 점을 공개했다. 사커다이제스트웹은 '미야모토 회장은 모리야스와 단기 계약 체결 후 이미 3월에 북중미월드컵까지만 부탁했다고 밝혔다'고 전했다. 미야모토는 "3월에 모리야스 감독에게 이번 월드컵까지만 부탁하고 싶다고 전했다. 이후 5월에 다시 이야기를 나눴고, 다시 아시안컵까지 이어받을 가능성도 있다고 밝혔다"고 했다. 모리야스로서는 이미 거취가 확정된 상황에서, 기대 이상의 모습을 보이며 6개월 연장의 기회를 얻은 것으로 보인다.

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모리야스 체제의 마지막 3기가 막을 올렸다. 오이와 고까지 이어지는 분위기가 중요한 상황, 일본의 이번 결정이 어떤 결과로 이어지게 될지도 계속 관심을 받을 것으로 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com