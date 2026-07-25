[오피셜]마침내 韓 축구 역사상 최초! 라리가 명문 '1호' 입성→'슛돌이' 입단 축하 영상까지...'한국 축구 에이스' 이강인, ATM 이적 확정

사진=아틀레티코 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 마침내 아틀레티코 마드리드로 이적했다.

Advertisement

아틀레티코 마드리드는 9일(한국시각) 구단 공식 채널을 통해 '이강인이 아틀레티코 마드리드로 이적했다'고 발표했다.

아틀레티코는 '구단은 이강인 이적에 합의했으며 2031년까지 우리 구단과 계약을 체결했다'고 했다. 아틀레티코는 입단 예고 영상에서 슛돌이 글씨까지 새겨진 인물을 공개하는 등 이강인에 대한 특징을 묘사하는 센스까지 선보였다.

로이터연합뉴스

오랫동안 기다린 공식발표다. 2026년, 이강인의 여름 거취는 한국 팬들을 집중시킨 화제의 대상이었다. 이적의 시작은 역시 파리 생제르맹(PSG)에서의 상황이었다. 2023~2024시즌을 앞두고 PSG에 합류한 이강인은 유럽 최고 명문 중 한 곳에 합류하며 기대감이 컸다. 첫 시즌은 이에 어울리는 성과를 보였다. 적응 기간임에도 루이스 엔리케 감독의 신임을 받으며 많은 경기를 소화했다. 2024~2025시즌도 마찬가지였다. 하지만 겨울 이적시장에서 기류가 달라졌다. 흐비차 크바라츠헬리아의 합류 후 이강인은 확실하게 베스트11이 아닌 준주전급 자원으로 분류되는 모습이었다.

Advertisement

많은 트로피가 이강인과 PSG의 진열장을 채웠다. 2023~2024시즌부터 세 시즌 연속 리그1 우승을 비롯해 쿠프 드 프랑스 우승 2회, 트로페데 샹피옹 우승 2회 등 트로피를 수집했다. 유럽챔피언스리그(UCL)에서도 꿈에 그리는 우승, 무려 2연패를 달성했다. 하지만 갈증이 있었다. UCL 토너먼트 혹은 리그 주요 경기들에서 엔리케 감독의 선택은 언제나 이강인을 외면했다. 굳건해진 베스트11을 뚫지 못했다. 리그 경기에서 꾸준히 출전 시간을 소화했으나, 핵심 선수로 활약하지 못하는 상황은 이강인에게 긍정적이지 못했다. 한국 대표팀에서 에이스로 뛰는 선수로서는 안타까운 상황이 반복됐다. 직전 UCL 결승전에서도 이강인은 단 1분도 소화하지 못하며 이적을 도모했다.

로이터연합뉴스

Advertisement

이를 주목한 팀이 아틀레티코다. 2023년 이강인이 PSG의 손을 잡기 전부터 관심을 보인 구단이 아틀레티코다. 스페인에서 재능을 한껏 뽐낸 이강인의 기량을 확실히 알아봤던 라리가 명문은 이강인과 PSG 사이에 틈이 생기자마자 곧바로 영입을 타진했다. 영입을 주도한 인물은 마테우 알레마니, 발렌시아 시절 이강인의 재능을 이미 확인한 디렉터가 아틀레티코에 부임하며 영입에 힘이 실렸다. 지난겨울 이적시장에서도 시도했으나, PSG와 엔리케 감독의 거절로 이적이 진전되지 못했다. 이번 여름 다시 시도하며 영입이 성사됐다.

팀 상황이 올여름 이강인 영입에 불을 붙였다. 선수단 이탈이 적지 않다. 특히 앙투완 그리즈만이 시즌 종료 전 이미 올랜도 시티로 이적을 확정한 점이 결정적이다. 그리즈만은 2014년부터 아틀레티코의 에이스로 활약했으나, 미국 메이저리그사커(MLS) 진출을 확정했다. 아틀레티코가 이강인을 그리즈만의 뒤를 이을 후임으로 고려 중인라는 소식은 이미 여러 차례 스페인 언로을 통해 전해졌다. 차기 에이스 자리를 약속할 수 있는 아틀레티코가 이강인의 손을 잡았다. 이강인은 7번 유니폼까지 받으며, 그리즈만의 뒤를 이을 차기 에이스임도 확인시켰다. 이강인에게도 스페인 복귀는 익숙했던 무대로의 복귀, 더 반길 수밖에 없는 요소다. 이강인은 이번 이적으로 한국 선수로는 최초로 라리가 빅클럽인 바르셀로나, 레알 마드리드, 아틀레티코 중 한 구단에 이적을 통해 합류한 선수가 됐다.

로이터연합뉴스

Advertisement

아틀레티코로서는 이강인의 영입은 단순히 에이스의 대체만을 의미하는 것은 아니다. 아시아 시장 개척을 위한 교두보가 될 수 있다. 아틀레티코는 앞서 2023년 7월 쿠팡플레이 시리즈를 통해 내한하며 한국에서의 뜨거운 유럽축구 열기를 체감한 바 있다. 아시아 시장은 유럽 구단들이 개척을 가장 원하는 시장 중 하나다. PSG에서 이미 아시아 시장에서의 매력을 확인한 이강인은 검증된 흥행 수표다. 아틀레티코는 한국에 공식 매장까지 열 것으로 알려졌다. 공식 발표와 함께 마드리드에 이강인 열풍이 불어올 예정이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com