韓 축구 역사상 이런 대우 받은 선수 없었다...이강인 데뷔 이후 최초 '7번' 확정, 공식 홈페이지 '오피셜' 공개→"그리즈만 후계자" 인정

사진=아틀레티코 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 데뷔 이후 처음으로 7번을 사용할 예정이다.

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아틀레티코 마드리드는 25일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 이강인 영입을 공식 발표했다. 아틀레티코는 '한국 국가대표 이강인의 이적에 PSG와 합의했다. 이강인은 2031년 6월 30일까지 우리 클럽과 계약했다'고 전했다. 계약 기간은 5년, 이강인은 3년 만에 익숙했던 스페인 무대로 복귀를 알렸다.

이적료는 총액 4000만 유로 수준으로 알려졌다. 김민재가 2023년 나폴리에서 바이에른 뮌헨 이적 당시 기록했던 5000만 유로는 넘지 못했지만, 한국 선수 역대 이적료 2위를 기록했다. 그간 2위에 자리했던 손흥민의 토트넘 이적 당시 이적료인 3000만 유로보다 1000만 유로가 많은 수준이다.

사진=X 캡처

한국 선수로서는 최초로 라리가 3강에 몸을 담는다. 앞서 백승호가 바르셀로나 유스 시절 B팀까지 경험했지만, 바르셀로나 소속으로 1군 무대를 밟지 못했다. 이강인은 아틀레티코 이적으로 스페인 빅클럽에서 활약하는 첫 선수가 된다. 익숙한 무대다. 2023년 이강인이 PSG의 손을 잡기 전부터 관심을 보인 구단이 아틀레티코는 스페인 복귀를 성사시키며, 이강인을 에이스로 활용할 예정이다.

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이강인의 팀 내 입지는 새롭게 부여받은 등번호에서부터 드러난다. 아틀레티코는 공식적으로 7번이라고 공개했다. 이미 홈페이지 온라인샵을 통해서도 발표 전 이강인의 등번호가 공개되고 말았다. 바로 7번이다. 에이스의 상징이자, 이강인의 가치를 보여주는 번호다. 한국 축구 선수 역사상 빅클럽 입단과 동시에 7번을 부여받은 선수는 없었다. 손흥민이 토트넘 입단 당시 7번을 받았으나, 아틀레티코와 위상을 비교할 수 있는 빅클럽이라고 보기는 어렵다.

로이터연합뉴스

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이강인의 7번 승계가 더 주목받는 이유는 바로 전임자인 앙투완 그리즈만 때문이다. 2014년 아틀레티코 이적 후부터는 리그의 에이스라고 평가받을 정도로 호평이 줄을 이었다. 월드컵 우승과 발롱도르 3위 등 대표팀, 선수 커리어도 뛰어나다. 2019년부터 2021년 바르셀로나에서 뛰었던 시절도 있었지만, 그리즈만의 마음은 아틀레티코와 더욱 맞닿았다. 2021년 임대를 통해 다시 아틀레티코로 돌아온 후 다시 팀에 정착했다. 기량은 여전히 뛰어나다는 평가를 받았으나, 올여름 미국 도전을 택했다.

아틀레티코가 이강인을 그리즈만의 뒤를 이을 후임으로 고려 중인라는 소식은 여러 차례 전해졌다. 스페인의 아틀레티코 유니버스도 '아틀레티코와 PSG는 이미 접촉했다. 이강인은 앙투완 그리즈만의 대체자로 최우선 영입 목표다'라고 설명했다. 이강인이 그리즈만의 후계자가 될 수 있다는 점은 선수에게 긍정적일 수 있다. 그리즈만은 아틀레티코의 에이스급 선수로 꾸준히 활약했다. 프랑스와 아틀레티코 역사에 이름을 남긴 선수의 뒤를 이어 에이스 자리를 물려받을 수 있다는 점이 향후 이강인 합류 시 입지에도 크게 작용할 수 있다.

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아틀레티코에서 새롭게 역사를 준비하는 이강인이 마침내 공식발표를 통해 본격적인 시동을 건다. 7번 유니폼을 입은 이강인의 활약, 기대감은 더 높아질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com