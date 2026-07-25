'얄미울 정도로 프로답게 장사를 했다' PSG와 엔리케 감독, 이강인을 3년 동안 제대로 써먹고 아틀레티코로 넘겼다..'유무형 경제적 이득 톡톡히 봤다'

이강인 캡처=이강인 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구의 차세대 에이스 이강인이 3년 만에 파리생제르맹(PSG)를 떠나 고향 같은 스페인 라리가 무대로 복귀했다. 그를 간절히 원했던 스페인 명문 아틀레티코 마드리드와 5년 계약이 마무리됐다. 아틀레티코 구단은 이강인의 몸값(이적료)으로 3500만유로를 지불하기로 했다.

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PSG는 이강인을 3년 동안 보유하면서 유무형의 경제적 이득을 톡톡히 본 셈이다. 먼저 이적료 면에서 남겼다. 2023년 여름, PSG는 이강인을 레알 마요르카에서 사올 때 이적료로 2200만유로를 지불했다. 마요르카는 202년 여름, 발렌시아에서 이강인을 FA로 영입했다. 마요르카 구단은 두둑히 이적료를 챙겼지만 PSG 입장에선 2200만유로가 그리 큰 부담이 되지 않았다.

이번에 PSG는 이강인을 아틀레티코 구단으로 보내면서 이적료로 3500만유로를 챙긴 것으로 알려졌다. 3년을 잘 활용하고 이적료 차액으로 1300만유로까지 번 셈이다.

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

PSG가 이강인에게 지불한 연봉은 팀내에서 매우 낮은 수준으로 알려져 있다. 세전 연봉으로 약 727만유로 정도를 받은 것으로 알려졌다. 세후로 따졌을 때 50~60억원 정도 된다. 이강인의 팀내 경기력 기여도와 마케팅 가치를 고려할 때 낮은 연봉이라는 평가가 지배적이었다.

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PSG는 이강인을 통해 마케팅 효과를 톡톡히 봤다고 한다. 2023년 여름, 한 차례 내한해 전북 현대와 친선경기를 치렀다. 또 이강인의 PSG 유니폼은 한때 팀내 최고로 가장 많이 팔리기도 했다. 수많은 국내 팬들이 PSG 홈구장을 찾았고, 또 PSG 구단의 SNS를 팔로워했다.

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그렇지만 PSG 사령탑 루이스 엔리케는 이강인에게 충분한 출전 기회를 주지 않았다. 팀내 주전 경쟁에서 밀린 측면도 분명히 인정해야 하지만 이강인이 출전 기회에 대한 아쉬움을 가질 만도 했다. 지난 2025~2026시즌 PSG의 유럽챔피언스리그 경기에서 이강인은 단 한번도 선발 출전 기회를 잡지 못했다. PSG가 챔피언스리그 2회 연속 우승의 대기록을 세웠지만 이강인은 벤치워머가 돼 버렸다. 8강-4강-결승으로 중요도가 더해질수록 이강인은 기억 속에서 잊힌 선수가 돼 버렸다. 물론 이강인도 PSG에서 수많은 우승 트로피를 들어올리면서 커리어에 수많은 획을 그었다. 지난 3년의 시간이 이강인의 성장에 도움이 된 측면도 있다.

epaselect epa13005619 PSG's head coach Luis Enrique celebrates with the trophy after winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, 30 May 2026. EPA/ANNA SZILAGYI

지난 겨울 이적 시장, 엔리케 감독은 이강인을 '판매불가 선수'라는 식으로 표현하며 그의 아틀레티코 이적을 막았다. 시즌 중간에 전력 손실을 막은 것이다. 엔리케 감독의 바람대로 PSG는 리그1 정규리그와 챔피언스리그 두 대회 우승을 차지했다. 그리고 이번엔 이강인의 이적을 막지 않았다. 더이상은 '판매불가'가 아니라고 본 것 같다. 6개월 사이에 이강인을 바로보는 시각이 달라진 것이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com