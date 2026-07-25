시메오네가 찜한 이강인, ATM에서 반드시 성공할 수밖에 없는 이유

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[스포츠조선 박상경 기자] 낯설지 않은 무대, 그래서 기대감이 더 클 수밖에 없다.

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아틀레티코 마드리드(이하 AT마드리드) 유니폼을 입은 이강인의 활약에 관심이 쏠린다. 2019년 1월 발렌시아에서 데뷔, 2023년 7월 파리 생제르맹(PSG)으로 이적하기까지 뛰었던 스페인 라리가인 만큼, 이강인이 지난 경험을 바탕으로 한 단계 더 성장할 것이라는 기대감이 크다.

앞서 이강인은 라리가에서 5시즌 간 총 135경기 10골을 기록했다. 발렌시아와 마요르카를 거치면서 주전으로 기량을 쌓았고, 이는 PSG 이적의 기반이 됐다.

AT마드리드는 앞서 이강인이 경험했던 두 팀보다 규모나 목표 면에서 모두 한 수 위의 팀이다. 11차례 리그 정상에 올라 레알 마드리드(36회), FC바르셀로나(29회)에 이은 3위를 기록 중이다.

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AT마드리드는 그동안 뛰어난 수비와 조직력에 비해 창의적 공격 자원이 부족하다는 평가를 받았다. 2011년부터 지휘봉을 잡고 있는 디에고 시메오네 감독 체제가 공고하지만, 공격 문제로 어려움을 겪었다.

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그 해답으로 선택한 게 이강인이다. AT마드리드는 구단 홈페이지에 '이강인은 왼발잡이 미드필더로 공격형 미드필더와 양쪽 측면을 모두 소화하며, 뛰어난 경기 시야와 세련된 볼 컨트롤, 패스와 슈팅 능력이 돋보인다'고 기대감을 드러냈다.

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

이강인은 공격형 미드필더로 중앙과 측면을 모두 소화 가능하다. 볼 소유, 탈압박, 패스 모두 강점을 보여왔다. 시메오네 감독은 이강인의 이런 강점을 끌어내는 데 초점을 둘 것으로 보인다.

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관건은 경기력과 호흡이다.

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이강인은 PSG에서 3시즌 간 활약하며 총 124경기를 소화했다. 다만 유럽 정상에 오를 정도로 막강한 PSG에서 본연의 기량을 100%% 발휘할 수 있을 정도의 롤이나 시간을 부여 받지 못했다는 평가도 뒤따랐다. AT마드리드에서는 이런 문제가 어느 정도 해소될 것으로 보이지만, 리그1에 비해 수준 높은 라리가 환경에서 기량을 보여줄 수 있을지가 성공의 열쇠가 될 것으로 보인다.

호흡 면에선 오히려 PSG 시절보다 좋은 모습을 보여줄 가능성이 높다. 발렌시아 유스팀에서 6년 간 뛰면서 익힌 스페인어와 익숙한 환경은 이강인이 PSG 시절보다 진일보한 모습을 보여줄 가능성에 무게가 실리는 이유다. '손세이셔널' 손흥민이 함부르크 유스팀에서 성장해 레버쿠젠을 거치며 독일 분데스리가 최고의 공격수로 성장하면서 토트넘 홋스퍼에 입단, 잉글랜드 프리미어리그 득점왕까지 오르는 과정을 돌아볼 만하다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com