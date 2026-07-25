'韓 축구 에이스' 이강인, PSG 정말 아끼고 사랑했다...생애 첫 빅클럽 향한 마지막 고백 "모든 순간에 감사드린다"→"행운이 가득하길" 화답

사진=이강인 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인이 파리 생제르맹(PSG)을 향한 작별인사를 직접 남겼다.

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이강인은 25일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '파리, 나는 여전히 큰 꿈을 갖고 이곳에 도착한 날을 기억한다'고 작별 인사를 시작했다.

이강인은 "오늘 파리에서의 모험이 끝나고, 내 마음속에 떠오르는 첫 마디는 감사하다는 말이다"며 "클럽에 감사드리며, 매일 그림자 속에서 일하는 모든 사람들, 코치들, 직원들, 그리고 모든 팀원들에게 감사드린다. 나를 믿어주고, 신뢰하고, 함께 한 모든 순간에 감사드린다"고 했다.

사진=이강인 SNS 캡처

팬들도 잊지 않았다. 이강인은 "무엇보다도, 팬 여러분께 감사드린다. 파르크 데 프랭스에서 여러분의 찬트가 내 마음을 가득 채웠고, 오늘날에도 여전히 나의 마음속에 울려 퍼지고 있다. 여러분은 항상 내 곁에 있었고, 좋은 시절에도 힘든 시절에도 항상 함께 했다. 나는 여러분의 지원에 충분히 감사할 수밖에 없었다"고 했다.

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PSG에서 겪은 순간들을 영원히 남길 것을 다짐했다. 그는 "우리는 잊을 수 없는 순간들을 살았고, 내가 항상 자랑스러워할 수 있는 이야기를 썼습니다. 두 번 연속 챔피언스리그를 우승했고, 많은 트로피를 들어 올렸다. 여러분과 함께한 모든 감정을 나눌 수 있었던 것은 내 경력에서 가장 큰 특권 중 하나다. 나는 파리를 떠나며, 제 마음속에 여러분을 남기고 싶다"고 했다. PSG는 이강인의 작별 인사에 "고마웠다. 모든 순간에 행운이 함께하길"이라고 응답했다.

로이터연합뉴스

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이강인은 2023년 여름 처음 PSG 유니폼을 입었다. 마요르카에서의 활약이 주효했다. 2022~2023시즌 당시 이강인은 마요르카 에이스로 도약하며 큰 관심을 받았다. 기존 장점이던 킥과, 패스, 탈압박 능력 등은 성장했으며, 단점으로 지적됐던 수비 가담과 속도 등도 개선돼 라리가 정상급 플레이메이커로 자리매김했다. 한 시즌 내내 라리가에서 종횡무진 활약한 이강인에 유럽 주요 구단의 관심도 뒤따랐고, 영입전에서 승리한 것은 PSG였다.

PSG 내에서도 시작은 훌륭했다. 하지만 2024~2025시즌 겨울 이적시장 흐비차 크바라츠헬리아 합류 후 팀은 상승세를 탔고, 이강인의 입지는 좁아졌다. 선발로서 활약할 기회가 줄어들었기에 이적은 피할 수 없었다. 올 시즌은 확연히 백업 멤버로 자리를 굳힌 모습이었다. 팀이 2년 연속 유럽챔피언스리그 우승을 차지했지만, 기쁨의 순간에도 그라운드를 누빌 수는 없었다. 선수로서의 도약이 간절했던 이강인은 아틀레티코의 열띤 구애에 응답하며, PSG를 떠나는 결정을 내렸다.

로이터연합뉴스

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아쉬움 속에 결정된 이별, 그럼에도 PSG와 이강인은 서로를 향해 따뜻한 마지막 인사를 건넸다. 이강인은 "곧 다시 만나자"라는 마지막 말과 함께 언젠가 다시 돌아올 재회를 예고했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com