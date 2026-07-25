[오피셜]"메르시 강인" 구단 역사상 최초의 韓 선수→亞 시장 진출 이끈 장본인...PSG, 이강인 헌정 영상 공개..."모든 것에 감사드린다"

사진=PSG SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]파리 생제르맹(PSG)도 이강인에게 작별 인사와 함께 감사의 말을 전했다.

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PSG는 25일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 'PSG에서 3년간 활약한 이강인이 아틀레티코 마드리드로 완전 이적했다'고 공식 발표했다.

이강인은 25일 아틀레티코의 공식 발표를 통해 3년 만의 이적을 결정했다. 구단은 '이강인은 3년간 PSG 유니폼을 입고 124경기에 출전하여 16골 16도움을 기록했고, 두 시즌 연속 유럽챔피언스리그 우승을 포함해 총 12개의 트로피를 들어 올리며 팀에 크게 기여했다'고 했다.

로이터연합뉴스

PSG는 헌정 영상까지 공개했다. "고마워 강인(Merci kang-in)"이라는 말과 함께 공개된 영상은 입단 당시 모습부터, 첫 득점, 리그 우승의 순간, 빅이어를 들어올리는 장면까지 이강인이 PSG에서 겪은 기쁨이 모두 담겨 있었다. 이강인을 향한 PSG의 애정이 드러나는 영상이었다.

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PSG에 이강인은 단순히 축구적인 의미를 넘어, 세계 축구 시장에 새로운 다리를 만들어준 존재다. 아시아 시장 개척의 교두보였다. 구단 역사상 첫 한국 선수였던 이강인은 입단했던 2023~2024시즌, 프랑스 언론들이 이강인의 유니폼 판매량이 당시 팀 내 최고 스타였던 킬리안 음바페와 견줄 수준이라고 밝혔다. PSG토크는 '이강인은 PSG 유니폼을 가장 많이 판매한 선수 순위를 장악했다. 인터넷 판매에서 음바페를 앞서며, 한국이 인터넷 판매 순위를 장악하고 있다. 그곳에는 진짜 이강인 마니아들이 있다'고 했다.

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PSG 소식에 정통한 프랑스 유력 기자 압델라흐 불마 기자는 '마요르카에서 이적한 이후 큰 인기를 얻은 이강인은 유니폼을 가장 많이 판매한 PSG 선수다. 음바페보다 약간 앞선다'고 밝혔다. 결국 이강인 영입에 적지 않은 이적료를 투자하더라도, 아틀레티코 입장에서는 회수가 충분히 가능하다는 판단이다. PSG는 이강인 입단 이후 꾸준히 유니폼 모델에서 이강인을 빼놓지 않았다. 아시아 축구의 아이콘이나 다름 없었다.

PSG와 의미 깊은 동행을 마무리하고 떠난 이강인에게 구단도 박수를 아끼지 않았다. PSG는 '이강인이 구단에 기여한 모든 것에 진심으로 감사드리며, 그의 남은 선수 생활에 행운이 가득하길 기원한다'고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com