[오피셜]K리그 떠나는 '제주 메시', 행선지는 호주...남태희, A리그 브리즈번 입단 확정 "많은 응원과 사랑을 받은 것에 감사"

사진=브리즈번 로어 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]남태희가 호주 무대로 향했다.

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호주 A리그의 브리즈번은 25일 구단 홈페지이를 통해 '2026~2027시즌을 앞두고 한국 국가대표 출신 남태희를 영입했다'고 발표했다. <스포츠조선 7월 24일 단독보도>

브리즈번에서 10번을 달고 뛰는 남태희는 구단은 구체적인 계약 조건은 공개되지 않았다. 계약기간은 1년이며 1년 연장 옵션이 포함됐다고 전했다. 구단에 따르면 남태희는 비자 발급 절차가 완료되는 대로 호주로 건너가 팀 훈련에 합류할 예정이다.

남태희는 올 시즌을 끝으로 제주와 계약이 만료된다. 제주는 동행을 원했다. 연장 옵션도 있었다. 하지만 커리어 말미에 접어든 남태희는 새로운 도전을 원했다. 호주에서 러브콜이 왔다. 새로운 공격수를 찾던 브리즈번이 남태희에 구애를 보냈다. 가족 등을 고려해 최종적으로 호주행을 결심했다. 제주 역시 남태희에게 길을 열어주기로 했다. 협상은 일사천리로 진행됐다.

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2009년 18세 36일의 나이로 프랑스 발랑시엔에서 프로에 데뷔하며 당시 한국인 최연소 유럽 5대 리그 데뷔 기록을 썼던 남태희는 2011년 12월 카타르의 레퀴야로 이적해 중동으로 활동 무대를 옮겼다. 남태희는 이후 알두하일, 알사드에서 활약하면서 '중동 메시'라는 애칭을 얻기도 했다. 2016~2017시즌에는 카타르 스타스 리그 최우수선수상(MVP)을 받았다.

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2023년 8월에는 일본 J1리그 요코하마 F.마리노스로 이적했고, 2024년 7월 제주에 입단해 뒤늦게 K리그에 데뷔했다. 제주에서는 지난 2년 동안 플레이오프 2경기를 포함해 리그 63경기를 뛰고 7골 7도움을 기록했다.

남태희는 제주 구단을 통해 "짧은 시간이었지만 많은 응원과 사랑을 받은 것에 감사하다. 너무 아쉽지만 또 다른 도전을 위해 이런 선택을 했다. 호주에 가서도 한국을 대표해서, 제주를 대표해서 항상 좋은 모습 보이겠다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com