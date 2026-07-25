'기티스 K리그 데뷔골→김영빈 집념의 쇄기골' 전북, 3경기 만에 웃었다...'스틸야드 복귀' 포항 상대 2-0 승리[K리그1 종합리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]전북 현대가 홈으로 돌아온 포항 스틸러스를 잡아내며 3경기 만에 승리를 챙겼다.

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전북은 25일 포항스틸야드에서 열린 포항과의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드 경기에서 2대0으로 승리했다.

승리가 간절한 두 팀의 맞대결이었다. 포항은 월드컵 휴식기 이후 4경기에서 기복이 있었다. 2연승 이후 2연패, 3개월 만에 돌아온 홈에서 반전이 절실했다. 팀 주포인 이호재도 유럽 진출을 앞둔 상황, 빠른 반등이 중요했다. 전북도 앞서 2경기에서 1무1패, 부진한 흐름이었다. 특히 지난 2경기에서 무득점, 답답했던 공격이 가장 큰 문제였다. 선두 추격을 위해선 분위기 전환이 필수였다.

박태하 포항 감독은 3-4-3 포메이션으로 나섰다. 최전방에 황서웅 조상혁 트란지스카, 중원은 어정원 기성용 김동진 완델손이 구성했다. 스리백은 신광훈 박찬용 김동진이 자리했다. 골문은 황인재가 지켰다.

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정정용 전북 감독은 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 원톱에 기티스, 2선은 이승우 강상윤 이동준이 받쳤다. 3선은 김진규와 오베르단이 호흡을 맞췄다. 포백은 최우진 김영빈 조위제 김태환이 구성했다. 골키퍼 장갑은 송범근이 꼈다.

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포항이 먼저 기세를 올렸다. 전반 7분 조상혁이 박스 정면에서 공을 잡고 강력한 중거리 슛으로 골문을 노렸다. 공은 송범근 정면으로 향했다.

전북도 선제골을 노렸다. 기성용의 실수로 기회를 잡았다. 전반 14분 기성용이 뒤쪽으로 보낸 헤더 패스가 이승우에게 전달되고 말았다. 이승우의 크로스에 이은 이동준의 마무리가 황인재에게 막혔으나, 이후 튀어오른 공을 기티스가 헤더로 마무리하며 골망을 흔들었다. 다만 비디오 판독(VAR) 결과 오베르단의 위치가 오프사이드로 지적되며, 인정되지 못했다.

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전북은 이른 시점에 교체가 나오고 말았다. 이동준이 문전 앞 충돌 이후 고통을 호소했고, 전반 25분 '슈퍼 루키' 김예건이 대신 투입됐다.

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전북이 선제골을 마침내 터트렸다. 전반 43분 전방 압박을 통해 공을 탈취했고, 이승우가 이를 잡아 기티스에게 패스를 전달했다. 기티스의 슈팅은 박찬용에 맞았지만, 골문 안으로 향하며 리드를 잡았다. 리드를 잡은 전북은 격차를 벌릴 기회를 노렸다. 전반 추가시간 2분 역습 상황에서 이승우가 박스 정면 슈팅을 시도했다. 하지만 공은 골대 위로 향했다.

전반은 전북의 1-0 리드로 마무리됐다.

후반에는 포항의 추격이 거셌다. 후반 3분 이호재가 박스 밖에서 시도한 슈팅은 골대 위로 향했다. 후반 23분에는 우측에서 안으로 내준 패스를 이호재가 간결하게 뒤쪽의 조상혁에게 전달했다. 조상혁은 수비를 제치고 돌아 슈팅까지 시도했으나, 골대 옆으로 향하고 말았다. 송범근의 선방도 전북을 구했다. 후반 29분 박스 안에서 이호재의 강력한 슈팅을 송범근이 막아내며 실점 위기를 넘겼다.

전북도 추가골 기회를 노렸다. 후반 30분 역습 상황, 김예건이 공을 몰고 박스 안까지 빠르게 침투했다. 김예건은 침착하게 공을 잡고, 슈팅을 시도했으나, 골대를 크게 벗어났다.

포항은 여러 차례 득점을 시도했다. 후반 34분 완델손의 감각적인 패스, 이를 박스 깊숙한 곳에서 마무리한 김호진의 슈팅이 골대 옆으로 벗어났다. 후반 37분 트란지스카의 강력한 슈팅은 박지수가 육탄 방어로 막아냈다.

추격을 시도하던 포항은 실수가 나오며 추가골을 허용하고 말았다. 후반 추가시간 4분 황인재가 후방에서 클리어링 실수를 범하며 공이 뒤로 빠졌고, 이를 공격에 가담한 김영빈이 헤더로 연결해 마무리했다.

결국 경기는 전북의 2대0 승리로 마무리됐다.

한편 같은 시각 김천종합운동장에서 열린 김천과 대전의 맞대결은 5골이 난타전 끝에 김천이 3대2로 승리했다. 김천은 후반 추가시간 터진 김이석의 결승골에 웃었다. 대전은 이번 패배로 9경기 연속 승리를 챙기지 못했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com